「百億癌症新藥基金」實際編列只有50億元 病團憂明年經費難支應

為解決癌友經濟負擔，行政院今年編列癌藥基金50億元，但根據台灣癌症基金會公布，今年度新藥基金專款僅支用23.58億元，全年計有3351個家庭受惠，平均每年減輕癌友117.11萬元的治療負擔。不過，執行率仍不及5成，病友團體擔憂治療可能中斷。

立法院厚生會今舉辦專家會議，研討癌藥基金制度未來應盡速法制化，以確保長期給付與健保永續。立法院厚生會總召集人劉建國表示，政府規畫成立「癌症新藥基金」，114年以公務預算挹注50億元於全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，減輕病人負擔亦落實醫療平權。

劉建國指出，目前基金僅靠行政預算暫行運作，且50億元的規模僅「勉強夠用」。厚生會透過專家會議促衛福部盡速提出「癌症防治法」與「國家醫療科技評估中心設置條例」的草案版本，送進立法院，順利拚上癌症新藥基金最後一塊拼圖，要確保未來給付不斷炊。

立法院厚生會副會長陳菁徽表示，癌症長年為國人十大死因之首，賴清德總統提出「2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一」願景。不過，今年已有47項藥品擬退出台灣，癌症病友擔心明年會有藥退出台灣市場、甚至新藥不進台灣市場。基金修法刻不容緩，以擴大規模、應對龐大的藥費需求。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症新藥基金已幫助許多病友及早用藥，平均讓每位病友每年可減輕超過百萬元的經濟壓力。基金已收載包括肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤等不同癌症的新藥。以乳癌為例，治療雖擴大給付，但早期乳癌尚有43%的建議治療還未給付，晚期乳癌尚有50%的建議治療仍未給付。

蔡麗娟指出，近年台灣癌症治療面臨等待新藥健保給付的時間長、給付限縮等問題，即使給付也可能設下嚴格。而自費藥價格昂貴，即使治療成效良好，也會因高額藥費被迫放棄治療。她呼籲，專家審議過程應納入病友意見，使政策決策更貼近臨床與實際需求。

台大藥學院教授沈麗娟指出，成立國家醫療科技評估中心（CHPTA）是讓癌症新藥基金與健保制度相互接軌的關鍵，透過醫療科技評估（HTA）機制蒐集真實世界證據（RWE）進行完整評估。這做法也能讓健保署預先掌握2到3年內潛在的新治療項目、重要新藥，建立優先排序機制。