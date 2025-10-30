NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表彰林榮三一生的奮鬥精神與民主理念。

林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬今天在記者會上致詞表示，自由時報創辦人林榮三個性低調，但他所做的事帶來深遠影響，「在他逝世10週年之際，我們希望藉此音樂會紀念他，向他畢生的奉獻致敬。也感謝NSO與所有音樂家的參與，讓我們得以用音樂紀念他對台灣社會的貢獻與深情。」

蔡素芬表示，林榮三在政治與商業領域都取得頂尖成就，但他選擇投身報業，「他認為當時台灣的言論過於一致，應該讓台灣自己的聲音被聽見，因此創立了以台灣為主體的報紙。」蔡素芬說，這次透過跨越3個世紀的音樂，向以筆為劍、以信念開路的報人林榮三致敬，讓音樂成為自由與理想最動人的迴響。

這場音樂會曲目，包括陳可嘉受林榮三文化公益基金會委託創作的「生路」、莫札特「C大調第41號交響曲」及布拉姆斯「降B大調第2號鋼琴協奏曲」。音樂會由奧地利克拉根福市立劇院卡林西亞交響樂團音樂總監林勤超擔任指揮，鋼琴家為伊莉莎白皇后音樂大賽鋼琴首獎得主丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin）。

林勤超表示，音樂會曲目安排就像一段音樂旅程，從莫札特的古典精神，到布拉姆斯的浪漫深度，再到當代創作「生路」的生命故事。

林勤超在排練過程中閱讀了林榮三的傳記，非常感動，「特別是他堅持與奉獻的精神。」林勤超說，陳可嘉的樂作「生路」受到林榮三的奮鬥精神啟發，作品充滿力量，也蘊含對台灣土地的敬意與禮讚，「樂曲從清晨開始奮鬥，到深夜仍思考台灣的未來，最後在光榮與成就中落幕，非常有溫度。」

陳可嘉表示，音樂對她而言，就像林榮三對報業的投入，是一種創作、堅持與愛，「透過這部作品想向林榮三先生致敬，也邀請聽眾一起感受那份為理想奮鬥、為土地奉獻的精神。」

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，這場音樂會的票房收入將捐作NSYO國家青年交響樂團的獎學金，延續林榮三的奮鬥精神，讓理想與熱情在新世代的樂聲中持續綻放。

「自由之聲－向一代報人林榮三致敬」NSO「林勤超 X 丹尼斯．科祖金」音樂會將於11月1日演出，地點在台北國家音樂廳。