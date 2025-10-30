隧道「見鬼」事件發酵 學者：民俗中台灣人鬼比較和諧

賴姓男子以為在隧道內看到女鬼，心神不寧而騎車自摔。學者說，隧道無陽光，感覺陰氣重，讓人更容易連想。在台灣人鬼和諧相處，如果無冤無仇，人祭祀鬼還認為會獲得庇佑。鬼是以前的人，人是未來的鬼，鬼沒什麼好怕的。

台灣民俗專家、台中教育大學台灣語文學系專任副教授林茂賢，研究鷄籠中元祭起源、儀式和文化變遷多年。他說，台灣人會蓋老大公廟、有應公廟、水流公廟安撫鬼魂，也會加以祭祀，像7月普度，人跟鬼可以相安無事。

林茂賢認為，一般人所謂的看到鬼，大多數都是自己嚇自己，因為台灣人對鬼的概念，是鬼不會無故害人，除非你是凶手。這樣的文化跟西方很不一樣，西方的鬼就被認為會無差別的攻擊人，所以要把它們消掉滅。

林茂賢說，台灣人看待鬼，並不是西方這種觀點，在台灣人鬼可以和諧相處。像中元普度最後的儀式是「跳鍾馗」，用意是把鬼趕走而已，並沒有要滅掉它們。也沒聽過說鬼會找無冤無仇的，鬼又不是吃飽太閒，鬼沒有什麼好怕的，因為鬼是以前的人，人是未來的鬼。

林茂賢分析，台灣民間會認為鬼比較會出現在「死亡之地」，不管是車禍等意外，或是凶殺案都一樣。另外就是陰氣較重的地方，像隧道長年沒有陽光，或是廢棄的工地、房子，因為沒有人有居住，沒有陽氣，所以認為陰氣會比較重，比較容易有鬼魂聚集。

賴姓男子自以為看到鬼的地點在隧道，林茂賢認為，地點也會加重他自認撞見鬼認知，因為隧道、鬼屋，一般人認為陰氣較重。民間看到鬼傳說不會發生在菜市場，因為市場人多，陽氣重，大家認為鬼不可能會出現在這種地方。

林茂賢表示，民眾不管認為有鬼或沒有鬼都一樣，真的有鬼，也不是現在才開始，但我們跟他們一直相安無事。我們祭拜他們，安撫他們，還認為鬼魂會保佑我們。如果感到不安，到廟裡面拜一拜就好，就恢復了。賴男摔車當然跟鬼沒有關係，而是他緊張焦慮造成的。

