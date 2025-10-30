快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

新加坡導入AI智慧菜單 糖尿病逆轉率達35%

中央社／ 台北30日電

台灣是AI實力派，有望結合健康產業激發創新潛能，新加坡以健康平台整合代謝數據提供個人化營養建議，進一步與餐廳合作，透過AI優化菜單設計，參與者糖尿病前期逆轉率達35%。

中央社主辦「2025智慧永續城市國際論壇」今天登場，以「人工智慧AI賦能社會防護網，建構醫療友善人本環境」為題的焦點分享，邀請新光醫院副院長洪子仁、亞洲大學醫學暨健康學院院長胡淑貞與農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振，進行專家對談。

洪子仁分享新光醫院AI臨床運用，除了各醫院都在推動的病歷數位化，優化病人就醫體驗也很重要，「新光愛腎小幫手腎臟病管理」是成功案例之一，一支手機就能幫助慢性病病患進行自我照護，Chatbot（聊天機器人）根據病患最新個人狀況，提供相應對話流程，協助釐清問題、提供衛教服務。

洪子仁說，個人化就是新光愛腎小幫手腎臟病管理特色，輸入個別資訊後，AI會進行個人化提醒對話，如遇水腫、尿有泡泡時，可向衛教機器人提問，獲得簡單自我檢測步驟，AI更會協助記住回診週期，跳出應盡快回診提醒訊息，健康管理效果顯著，提高病人回診率達55.84%。

洪子仁表示，醫療院所導入AI智慧醫療，必須回歸醫療的初心，以人為根本。他強調，AI無法取代醫事人員，但不會使用AI的專業人員將可能被取代。相信AI能協助診斷與臨床決策，並有效節省不必要的行政程序，未來相關醫療影像判讀技術，將越來越成熟。

「AI是驅動健康守門員」，胡淑貞認為，台南市共照雲與高雄市的雄健康共照雲是成功案例，台南市共照雲可直接在LINE上預約癌篩健檢，還能透過測量生理數據或填寫健康問卷累積「健康幣」；雄健康在銀髮健身俱樂部導入物聯網體健設備、AI運動指導，健身後自動分析體適能。

他山之石可借鏡，胡淑貞以新加坡精準營養智慧化實踐為例，數位健康平台整合基因檢測、腸道菌相分析與代謝數據，提供民眾客製化營養建議，調整飲食配方，更與超過7000家餐廳合作，透過AI優化菜單設計，降低鈉、糖、飽和脂肪含量，參與計畫民眾糖尿病前期逆轉率達35%。

胡淑貞提醒，智慧醫療的挑戰不僅在於資料隱私與安全，還包含數位落差與技術普及問題。她指出，智慧醫療的效益必須惠及全民，但城鄉、年齡、經濟能力等因素都可能造成數位落差，需投入資源推動數位素養教育，提供設備補助優化偏鄉網路基礎建設，確保科技不會成為新的健康不平等來源。

「大家都知道醫食同源」，蘇宗振說，不同世代有當代專屬的飲食消費習性，「茶」是跨世代心中不可取代的飲品，目前手搖飲等多元便利飲品56%需求比例已經高於自己泡茶44%，其中50歲以下族群偏好多元便利飲品，重視茶葉香氣；51歲以上喜歡自己泡，重視產地與環境友善。

台灣引以為傲的「茶葉」面臨轉型需求，包含茶葉生產與碳足跡管理等，蘇宗振說，將推廣「低碳茶」理念，從消費者對選用茶產品行為開始，除了茶產品價格，還要考量茶產品碳足跡；另外，串連次世代健康茶飲，盼以速萃調飲茶新型加工技術，於現有基礎上導入破壁加工技術。

洪子仁 碳足跡 腎臟病

延伸閱讀

坣娜癌逝！「沉默殺手」胰臟癌真的沒症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標，糞便顏色很關鍵

落實分級診療 專家：地方醫院重建信任是關鍵第一步

糖尿病男為控病情「晚餐後超認真散步」走一周差點截肢！醫揭飯後運動5原則

日本人三餐吃白飯卻不會得糖尿病？醫揭2原因：比例屬全球中等偏低

相關新聞

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

網傳遭寧靜車廂文宣「警告」 高鐵澄清：經查無此事、盼勿以訛傳訛

針對有民眾在臉書上指稱高鐵發放「寧靜車廂」文宣「警告」一事，台灣高鐵（2633）30日特發聲明澄清，經詳盡調查後，並無該...

NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表...

總統府今召開氣候變遷對策委員會 綠色和平籲提升兒少調適能力

總統府今召開「總統府國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。綠色和平會後呼籲，政府應立即增加相關預算、研擬政策提升兒少族...

「百億癌症新藥基金」實際編列只有50億元 病團憂明年經費難支應

為解決癌友經濟負擔，行政院今年編列癌藥基金50億元，但根據台灣癌症基金會公布，今年度新藥基金專款僅支用23.58億元，全...

隧道「見鬼」事件發酵 學者：民俗中台灣人鬼比較和諧

賴姓男子以為在隧道內看到女鬼，心神不寧而騎車自摔。學者說，隧道無陽光，感覺陰氣重，讓人更容易連想。在台灣人鬼和諧相處，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。