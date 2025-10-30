田裕華單車圓夢 用鏡頭紀錄巔峰旅程開展

攝影記者田裕華，用單車與鏡頭實現人生夢想。從新聞系學生到職業攝影記者，他花了十年時間，用雙輪踏上歐洲三大賽道──環法、環西、環義，完成挑戰後出版著作並舉辦攝影展，鼓勵青年以行動實踐夢想。

就讀文大新聞系第28屆的田裕華，從高中攝影社社長時期就立下成為攝影記者的志向。大學時他幾乎天天騎車上下山，鍛鍊體力，也在暗房中磨練底片攝影技巧。這些年累積的毅力與觀察力，成為他追夢的重要基礎。

2014年，他展開夢想旅程，從法國南部開始挑戰兩條「HC級」高難度山路。對職業選手或許平常，但對業餘騎士是嚴苛考驗。他說：「那段旅程讓我感受到歐洲人對山林的尊重，也學會與自然共存的謙卑。」

隔年，他前往西班牙北部攀上兩座陡峭山峰，歷經高溫與暴雨的考驗，最終在山頂俯瞰壯麗景色，感動落淚。旅程中他還特地到巴塞隆納朝聖聖家堂，「那種人文與自然交錯的感覺，讓我重新理解旅行的意義。」

2017年，為了完成三大賽紀錄，他踏上義大利之旅，登上四座經典山峰，包括被譽為「義大利武嶺」的環義最高點。征服無數髮夾彎後，他深刻體會人類在自然面前的渺小與堅毅，也見證義大利山景的壯闊之美。

「站上阿爾卑斯山頂揮舞台灣國旗，那一刻我覺得一切都值得。」田裕華說，家人的鼓勵是他最大的支撐。對他而言，單車旅行是一種生活態度——放慢步調、用心體會每一段風景。他建議想嘗試的民眾，「從河濱公園開始練習，只要熱愛，就能一步步騎向夢想。」

除了單車，他也用鏡頭記錄旅程，以簡便相機拍下沿途風光，並寄出一張張明信片與家人分享。這些影像與文字，後來成為他攝影展的重要素材。他堅信：「再高科技的時代，攝影的本質仍是用眼與心去觀察世界。」

田裕華將多年經驗整理成《環義、環法、環西──三大賽經典山路單車輕旅行》一書，並於2025年在好好基地藝文館舉辦「田裕華 環義、環法、環西 單車輕旅風情」攝影展，帶領觀眾以影像重返夢想賽道。

文化大學新聞系「新聞攝影」課也走進展場上課，由田裕華親自導覽，學生近距離感受他從夢想到實踐的旅程。授課教師張新偉表示：「田學長用熱愛淬鍊出影像與故事，希望學生能從中學到，用攝影記錄、也實現自己的夢。」

田裕華也勉勵學弟妹：「夢想不是遙不可及的，只要懷抱熱情、勇於行動，就能找到屬於自己的賽道。」

「田裕華 環義、環法、環西 單車輕旅風情」攝影展 展期：2025/10/15－11/30（週一、二休館） 地點：好好基地藝文館。

