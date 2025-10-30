快訊

洗衣、打掃、搬東西...還會迎接你回家！會做家事的「NEO機器人」真的來了

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies

當所有枯燥乏味的家事都能交給機器人包辦，你最想叫它做什麼？

今年3月，NVIDIA執行長黃仁勳從1X Technologies研發的NEO Gamma機器人手中接下一件ERL設計、鑲有NVIDIA鉚釘標誌的客製化皮夾克，展現兩家公司攜手深度合作、實現未來NEO機器人自主處理家務的願景。而今，這個願景即將成真。

1X Technologies宣布NEO機器人於官網開放預訂，售價2萬美元（約台幣604,300元），含3年保固及高級支援服務，另有採用入門級生產力套裝的月租型方案，月付499美元（約台幣15,077元），預計2026年開始出貨，首波只開放北美地區下單。

最初NEO Gamma機器人採用人型外觀搭配黑色面罩，而正式開放預訂的NEO機器人雙眼設有偵測感應器，精確的肌腱驅動執行器模擬人類的手、腳與活動方式，可變形的3D晶格包覆內部組件，提供緩衝保護。

圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies

NEO機器人是基於真實世界經驗進行訓練，可以處理洗衣服、開門、打掃、搬運採購物品、遞送飲料等日常任務​​，以及在熟悉的空間中輕鬆穿梭，只要為NEO機器人列出家事清單、安排完成時間，就能自主完成任務；也可向NEO機器人提問，像是歷史、食譜、生活資訊、建議等都能獲得解答，甚至還會講笑話或說故事給你聽。初期體驗版提供基礎自主功能，隨著持續使用，NEO機器人會不斷學習並解鎖新功能。

1X Technologies表示，「由NEO機器人承擔繁雜瑣碎的家務，是為了讓人類可以專注於真正重要的事」，換句話說，不論是與家人相處、休閒娛樂、運動、閱讀、學習、身心放鬆...什麼都好，就是千萬別耍廢！

圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies
圖／翻攝自IG @1x.technologies
1X Technologies宣布NEO機器人於官網開放預訂，預計2026年開始出貨，首波只開放北美地區下單。圖／翻攝自IG @1x.technologies
1X Technologies宣布NEO機器人於官網開放預訂，預計2026年開始出貨，首波只開放北美地區下單。圖／翻攝自IG @1x.technologies

