網傳遭寧靜車廂文宣「警告」 高鐵澄清：經查無此事、盼勿以訛傳訛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為推動「寧靜車廂」措施，台灣高鐵原在每個座椅椅背後放置宣傳圖卡，但10月12日已全數撤下。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影
為推動「寧靜車廂」措施，台灣高鐵原在每個座椅椅背後放置宣傳圖卡，但10月12日已全數撤下。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影

針對有民眾在臉書上指稱高鐵發放「寧靜車廂」文宣「警告」一事，台灣高鐵（2633）30日特發聲明澄清，經詳盡調查後，並無該民眾所稱之情事，高鐵公司也強調「懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會」。

台灣高鐵公司30日接獲反映、詢問，有民眾臉書描述，「其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放寧靜車廂文宣卡片一事」，經台灣高鐵公司清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

台灣高鐵公司重申，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。為避免誤會，並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」之意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

台灣高鐵公司懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

高鐵 寧靜車廂

