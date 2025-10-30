食藥署公布蔬果農藥殘留72件不合格 愛買、全聯、大潤發和惹鍋等上榜

食藥署今天公布今年7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，抽樣373件農產品加強監測，檢驗結果312件符合規定，合格率83.6%。另從其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，檢驗結果500件符合規定，合格率97.8%。其中，72件不合格蔬果包含火鍋店、超市、連鎖大賣場都有產品違規。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣373件農產品加強監測，有61件不合格；另從其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，有11件不合格，共計72件。

為維護消費者食用生鮮蔬果安全，食藥署以風險為基礎，精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估其風險程度所篩選出之蔬果農產品，納入加強監測品項擴大抽驗，針對不合格可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

依「114年7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，不合規定的農產品包含愛買台南店的蘿蔔，屬於類尼古丁類殺蟲劑的可尼丁（Clothianidin）驗出0.12 ppm，容許量標準為0.02 ppm。知名餐廳台南海鮮會館的芫荽，驗出除草劑草脫淨（Atrazine）0.07 ppm，依規定不得檢出。

其他還包含全聯實業南投店的青花菜驗出福賽絕（Fosthiazate）0.02 ppm，依規定不得檢出。大潤發台東店的皇宮菜、遠百愛買豐原店及台南店的白蘿蔔皆有不合格的情形。其中，惹鍋豐原店的香菜驗出賽達松、撲滅寧、普拔克、因滅汀、菲克利，共有5項農藥檢驗結果不合格。

食品安全首重源頭把關，不符規定農產品30件移請農政單位處辦，25件依食安法裁處共67萬元，17件由地方政府衛生局處辦中。食藥署運用大數據分析結果，強化稽查效能、產品合格率提升、建立民眾正確食安識能。