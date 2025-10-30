快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署公布蔬果農藥殘留72件不合格 愛買、全聯、大潤發和惹鍋等上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食署署提醒，香菜使用量通常較少，農藥殘留問題較易被忽略。圖／食藥署提供
食署署提醒，香菜使用量通常較少，農藥殘留問題較易被忽略。圖／食藥署提供

食藥署今天公布今年7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，抽樣373件農產品加強監測，檢驗結果312件符合規定，合格率83.6%。另從其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，檢驗結果500件符合規定，合格率97.8%。其中，72件不合格蔬果包含火鍋店、超市、連鎖大賣場都有產品違規。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣373件農產品加強監測，有61件不合格；另從其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，有11件不合格，共計72件。

為維護消費者食用生鮮蔬果安全，食藥署以風險為基礎，精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估其風險程度所篩選出之蔬果農產品，納入加強監測品項擴大抽驗，針對不合格可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

依「114年7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，不合規定的農產品包含愛買台南店的蘿蔔，屬於類尼古丁類殺蟲劑的可尼丁（Clothianidin）驗出0.12 ppm，容許量標準為0.02 ppm。知名餐廳台南海鮮會館的芫荽，驗出除草劑草脫淨（Atrazine）0.07 ppm，依規定不得檢出。

其他還包含全聯實業南投店的青花菜驗出福賽絕（Fosthiazate）0.02 ppm，依規定不得檢出。大潤發台東店的皇宮菜、遠百愛買豐原店及台南店的白蘿蔔皆有不合格的情形。其中，惹鍋豐原店的香菜驗出賽達松、撲滅寧、普拔克、因滅汀、菲克利，共有5項農藥檢驗結果不合格。

食品安全首重源頭把關，不符規定農產品30件移請農政單位處辦，25件依食安法裁處共67萬元，17件由地方政府衛生局處辦中。食藥署運用大數據分析結果，強化稽查效能、產品合格率提升、建立民眾正確食安識能。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

食藥署公布7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，包含火鍋店、超市、連鎖大賣場都有產品違規，農產農藥殘留監測72件不合格。圖／食藥署提供
食藥署公布7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，包含火鍋店、超市、連鎖大賣場都有產品違規，農產農藥殘留監測72件不合格。圖／食藥署提供

食藥署 農藥殘留 食安 愛買 全聯 大潤發

延伸閱讀

周末起公費流感疫苗第2階段50至64歲施打對象 嘉市設2場社區接種站

邊境破口？ 立委爆有人1年申請逾3千次食品免查驗 批食藥署兩手一攤

好市多進口澳洲甜橙農藥殘留不合格 這批近4噸陸大閘蟹用藥超標

眼手術縮瞳劑再傳短缺 食藥署：3個月庫存量

相關新聞

衛福部11月新制 試管嬰兒補助最高15萬、流感疫苗50歲以上擴大開打

衛福部11月上路多項新制，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」首胎最高可獲15萬元補助、「第二階段公費新冠、流感疫苗開打」開...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

通勤人潮爆滿...北捷板南線平日早尖峰 11月1日起提早加密班距疏運

捷運板南線尖峰時段常湧入大量旅客，台北捷運今宣布，11月起平日上午尖峰時段提前開始加密班距，另因應年底多項大型活動，板南...

周末起公費流感疫苗第2階段50至64歲施打對象 嘉市設2場社區接種站

嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象，可同時接種流感與...

田裕華單車圓夢 用鏡頭紀錄巔峰旅程開展

攝影記者田裕華，用單車與鏡頭實現人生夢想。從新聞系學生到職業攝影記者，他花了十年時間，用雙輪踏上歐洲三大賽道──環法、環西、環義，完成挑戰後出版著作並舉辦攝影展，鼓勵青年以行動實踐夢想。 就讀文大新

洗衣、打掃、搬東西...還會迎接你回家！會做家事的「NEO機器人」真的來了

當所有枯燥乏味的家事都能交給機器人包辦，你最想叫它做什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。