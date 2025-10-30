衛福部11月新制 試管嬰兒補助最高15萬、流感疫苗50歲以上擴大開打

衛福部11月上路多項新制，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」首胎最高可獲15萬元補助、「第二階段公費新冠、流感疫苗開打」開放50至64歲民眾施打、「假日急症中心」將於本周日開始試辦，民眾若去急診將可現省600元部分負擔。

一、不孕症試管嬰兒補助3.0

國健署表示，不孕症試管嬰兒補助3.0計畫，未滿39歲各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元；39歲至未滿45歲各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元；未滿39歲，最多植入1個胚胎、39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎。

國健署說，減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔、鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖補助、維護母嬰健康。

二、公費流感疫苗擴大至50至64歲民眾

疾管署表示，左流右心今年打氣旺，流感疫苗預計周一突破400萬劑、新冠疫苗接種數約89.1萬人次，約為去年同期1.2至1.3倍。第一階段10月1日起開打，接種對象包括65歲以上長者（含55至64歲 原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事 及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

疾管署說，二階全台各地全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市，亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備健康好禮。

三、公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象延長至11月15日

疾管署表示，因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分之流感高傳播族群」之適用期間，由原本「114年10月1日至10月31日止」延長至「114年11月15日止」。凡出現類流感症狀，經醫師評估後即可使用公費流感抗病毒藥劑。

疾管署說，類流感病患如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難等），能及早給藥，以減少重症與死亡的發生。

四、假日急症中心（UCC）本周日 6都13處上路

假日急症中心本周日六都共13個點試辦，預計在周日或國定假日，早上8時至晚上12時提供服務，科別包括內科、兒科、外科等，從簡易外傷縫合及兒童發燒等，跟醫學中心急診相比，可以省600元部分負擔。

UCC提供急診醫療服務以檢傷分類第三級、第四級及第五級病人為主，若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級、第二級者，須設置綠色通道後送醫院。

至於哪些疾病合適前往UCC，健保署說明，包含發燒（發燒、肌⾁痠痛、感冒症狀、頭痛）、呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）、腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁⼼嘔吐、拉肚⼦）、簡單傷口（傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷）⼩兒急性不適（⼩兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理）等5類情況。

另外，全民健康保險在宅急症照護試辦計畫，新增目標數內使用「輸液器1日型」支付標準，提升抗生素治療的選擇彈性與品質；調整每日醫療費、每日護理費、醫事人員訪視費，當日訪視僅服務一位機構住民，以在宅支付點數申報，合理反映人力成本，預估每年近4000人受益。