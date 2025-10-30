周末起公費流感疫苗第2階段50至64歲施打對象 嘉市設2場社區接種站

嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象，可同時接種流感與新冠LP.8.1疫苗。衛生局提醒符合資格且尚未接種民眾，盡速前往合約院所完成接種，建立保護力。

衛生局統計，10月1日開打以來，嘉市已接種6萬3409劑公費流感疫苗，65歲以上長者及醫事執登人員接種率皆高於全國。截至28日，長者接種率42.6%（全國38.2%），醫事人員72.9%（全國63.5%）。國內流感疫情仍在流行期，急門診就醫與重症通報呈下降趨勢，社區以A型H3N2為主。嘉義市本季累計2例流感併發重症，無死亡。

為提升施打可近性，市府與疾管署及全聯合作，設置2場免費社區接種站：11月8日上午9時至中午12時全聯民權店（東區民權路177號）；11月15日上午9時至中午12時全聯興業西店（西區興業西路245號）。

現場提供新冠與流感疫苗接種，民眾完成任一疫苗即可領取全聯健康好禮1份（限領1次）。另10月1日至12月31日間設籍嘉義市並施打公費或自費流感及新冠疫苗者，可獲2次抽獎資格，細節將另行公布。接種時請攜帶健保卡及相關證明文件。