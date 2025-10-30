快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

周末起公費流感疫苗第2階段50至64歲施打對象 嘉市設2場社區接種站

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象。圖／嘉市府提供
嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象。圖／嘉市府提供

嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象，可同時接種流感與新冠LP.8.1疫苗。衛生局提醒符合資格且尚未接種民眾，盡速前往合約院所完成接種，建立保護力。

衛生局統計，10月1日開打以來，嘉市已接種6萬3409劑公費流感疫苗，65歲以上長者及醫事執登人員接種率皆高於全國。截至28日，長者接種率42.6%（全國38.2%），醫事人員72.9%（全國63.5%）。國內流感疫情仍在流行期，急門診就醫與重症通報呈下降趨勢，社區以A型H3N2為主。嘉義市本季累計2例流感併發重症，無死亡。

為提升施打可近性，市府與疾管署及全聯合作，設置2場免費社區接種站：11月8日上午9時至中午12時全聯民權店（東區民權路177號）；11月15日上午9時至中午12時全聯興業西店（西區興業西路245號）。

現場提供新冠與流感疫苗接種，民眾完成任一疫苗即可領取全聯健康好禮1份（限領1次）。另10月1日至12月31日間設籍嘉義市並施打公費或自費流感及新冠疫苗者，可獲2次抽獎資格，細節將另行公布。接種時請攜帶健保卡及相關證明文件。

衛生局指出，秋冬為呼吸道病毒高峰期，長者為高風險族群，建議1次完成「左流感右新冠」雙重防護。疾管署今年採購22.5萬劑Novavax JN.1疫苗，最快11月中旬提供12歲以上、未接種Moderna LP.8.1之公費對象施打。疫苗約需2周產生足夠保護力，請盡早接種；並持續落實勤洗手、呼吸道症狀配戴口罩、生病在家休息。如有呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應立即就醫。合約院所及接種站資訊可至衛生局官網疫苗專區查詢，或電洽05-2338066

嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象。圖／嘉市府提供
嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象。圖／嘉市府提供
嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象。圖／嘉市府提供
嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象。圖／嘉市府提供

流感疫苗 衛生局 嘉義

延伸閱讀

打氣史上最旺！公費流感疫苗今有望突破400萬劑 11月1日第二階段開打

企業捐贈含佐劑流感疫苗 北市府：重陽節開打

氣溫降流感疫情恐第2波高峰 北市衛生局：公費疫苗庫存不到一半

不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準

相關新聞

衛福部11月新制 試管嬰兒補助最高15萬、流感疫苗50歲以上擴大開打

衛福部11月上路多項新制，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」首胎最高可獲15萬元補助、「第二階段公費新冠、流感疫苗開打」開...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

通勤人潮爆滿...北捷板南線平日早尖峰 11月1日起提早加密班距疏運

捷運板南線尖峰時段常湧入大量旅客，台北捷運今宣布，11月起平日上午尖峰時段提前開始加密班距，另因應年底多項大型活動，板南...

周末起公費流感疫苗第2階段50至64歲施打對象 嘉市設2場社區接種站

嘉義市公費流感及新冠疫苗周末11月1日起，進入第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人納入公費對象，可同時接種流感與...

吞嚥退化也能吃！慈濟研發「味覺泡泡」助末期病人再嘗幸福

花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊歷時近一年測試與研發，推出專為吞嚥困難長者與重症病人打造的創新成果「魔法泡泡」，把飲品轉化為味覺...

兒醫人力荒！陳菁徽疑135億優化兒童醫療照護預算去哪？

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現斷層危機，醫學中心住院醫師也難招滿。國民黨立委陳菁徽質疑，政府喊出135億優化兒童醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。