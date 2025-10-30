通勤人潮爆滿...北捷板南線平日早尖峰 11月1日起提早加密班距疏運

捷運板南線尖峰時段常湧入大量旅客，台北捷運今宣布，11月起平日上午尖峰時段提前開始加密班距，另因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線陸續調整假日班距，加強疏運人潮。

北捷表示，板南線是台北捷運系統運量最高的路線，目前平日8時至8時30分尖峰時段，已達系統最密班距。

北捷說，為分散及疏運尖峰人潮，11月10日起板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間從原本8時提前至7時30分開始；經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。

北捷也提到，配合陸續登場的大型活動如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘。淡水信義線11月8日起調整周六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客。

北捷說，民眾假日出遊或參與各項大型活動時，可多利用大眾運輸工具，事先下載「台北捷運Go」App規畫行程，乘車時透過路線擁擠度與到站時刻，適時安排行程與避開人潮擁擠的車廂。