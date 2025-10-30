快訊

吞嚥退化也能吃！慈濟研發「味覺泡泡」助末期病人再嘗幸福

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊，把飲品轉化為味覺泡泡，讓無法進食者能安全品嚐熟悉味道。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊，把飲品轉化為味覺泡泡，讓無法進食者能安全品嘗熟悉味道。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊歷時近一年測試與研發，推出專為吞嚥困難長者與重症病人打造的創新成果「魔法泡泡」，把飲品轉化為味覺泡泡，讓無法進食者能安全品嘗熟悉味道，再次感受飲食帶來的溫度與記憶。

在試吃活動上，泡麵味泡泡一端上桌，參與者驚呼連連，紛紛形容「香濃、入口即化，就像真的在吃泡麵」。民眾黃先生說，一般人很少想到病人「想吃」的需求，慈院團隊願意投入時間與心力研發非常難得，相信這些味道能帶給病人快樂與安慰。

心蓮病房團隊去年在照護一位50多歲頭頸癌病人時，發現無法進食的他，仍懷念著每晚睡前那杯威士忌的味道，護理長江青純回憶，儘管他當時喝不了，也要聞著威士忌的香味後再入睡，而這份「想再嘗一次味道」的心願，是團隊研發的起點。

江青純指出，臨床上許多長期臥床或末期病人因鼻胃管、肌肉退化等因素無法進食，但他們依然渴望「吃」的感受。泡泡製法能讓患者聞到香氣、含入口中即化，不嗆咳又安全，彌補長期無法進食的遺憾。

緩和醫學中心主任王英偉表示，這不只是末期照護，而是讓每位病人生活品質提升的努力。「味覺、嗅覺、觸覺、視覺、聽覺都是生命重要記憶」，目前團隊已成功製作咖啡、果汁、木瓜牛奶、紅酒、四神湯、香菇雞湯等泡泡口味。

長照中心護理長黃佳慧分享，看到長輩嘗到熟悉味道露出久違的笑容，是照護工作最深的感動，也證明味道能喚醒記憶、帶來幸福。

慈濟醫院院長林欣榮分享，自己最深的味覺記憶就是泡麵，味道能帶來滿足，也能帶來快樂，對於長期無法進食，甚至是在生命最後階段的病人而言，能夠再次感受到熟悉的味道，是一種療癒與圓滿。

花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊，把飲品轉化為味覺泡泡，讓無法進食者能安全品嚐熟悉味道。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊，把飲品轉化為味覺泡泡，讓無法進食者能安全品嘗熟悉味道。圖／花蓮慈濟醫院提供

