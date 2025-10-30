兒醫人力荒！陳菁徽疑135億優化兒童醫療照護預算去哪？

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現斷層危機，醫學中心住院醫師也難招滿。國民黨立委陳菁徽質疑，政府喊出135億優化兒童醫療照護計畫，但到目前為止，兒科醫師連一毛錢都沒看到，她要求衛福部長責成醫事司，一周內交代這筆預算去哪裡？

陳菁徽指出，據統計2025年兒科、外科、神經科及婦產科的住院醫師招收率，都跌到歷年新低，其中又以外科、兒科最嚴重，兒科住院醫師應聘率連年下滑，去年剩不到6成，即使勉強進入體系，也有許多人撐不下去。

陳菁徽表示，衛福部長石崇良證實兒科醫師留任率剩38%，也就是說，每十位兒科醫師中，不到4位願意留下。以台大醫院為例，兒科名額11人，實際申請者僅7人，錄取率高達1.57，反映沒人想進兒科的現實。如今不少醫院裡，兒科幾乎看不到住院醫師身影，只剩主治醫師獨自苦撐。

陳菁徽說，有的醫師白天看門診、晚上還得輪值夜班；甚至連院長、主任，都得親自上陣，好比台中榮總院長過去曾任兒童醫院院長，至今仍每個月值班三、四次。在這樣的環境下誰敢選兒科？政府近年陸續推出補助方案，希望改善兒科困境，例如住院醫師每月加給一萬，並在健保總額匡列249億作為兒科醫療相關支援，但問題是錢真的有發下去嗎？

陳菁徽質疑，政府喊出135億元優化兒童醫療照護計畫，有消息指出到目前為止，兒科醫師連一毛錢都沒看到，她要求衛福部長責成醫事司，一周內說明交代這筆預算去哪裡，為什麼前線醫師依舊看不到任何改善。