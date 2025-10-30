快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

聽新聞
0:00 / 0:00

開會打瞌睡？纖維是血糖的穩定器 營養師傳授吃對早餐 上班不斷電

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
上班族早、午餐多吃蔬菜水果，或搭配高纖高鈣營養品補足日常所需的膳食纖維和鈣質，下午不易打瞌睡，工作更有效率。圖/AI生成
上班族早、午餐多吃蔬菜水果，或搭配高纖高鈣營養品補足日常所需的膳食纖維和鈣質，下午不易打瞌睡，工作更有效率。圖/AI生成

「下午開會打瞌睡，你累了嗎？」台中大里仁愛長庚合作聯盟醫院營養治療科組長徐佳靖說，上班總是覺得累，或者下午就「斷電」、昏昏欲睡，通常都是纖維攝取不足造成。只要早餐、午餐記得要吃足夠的蔬菜水果或是多補充膳食纖維，不必靠咖啡或是提神飲料，就能元氣滿滿迎接工作的挑戰。

上班族每天都在為生活奮鬥，常常陷入營養危機而不自知。徐佳靖說，外食上班族飲食最大的問題是「吃得太精緻」，蔬菜太少、纖維不足，三餐充滿了白飯、麵條、麵包等精緻澱粉，導致血糖上上下下，到了下午昏昏欲睡，工作效率差，體重還難控制。

徐佳靖說，纖維就是血糖的「穩定器」。沒有纖維，血糖像雲霄飛車，先飆高再掉下來，人自然就想睡， 偏偏便當裡的青菜通常只有小小一格，甚至不到半碗。她建議，約拳頭大小份量的蔬菜水果，一天至少要吃三到四份。

若工作型態是久坐不動，年紀輕輕可能骨鬆肌少就上門，除了多運動以外，營養更是避免肌肉早早背叛你的關鍵。徐佳靖說，很多人不知道蛋白質吃多了會轉變成脂肪，蛋白質最好平均分配在三餐中，若只有晚餐「大魚大肉」，沒有消耗掉的蛋白質就容易囤積成脂肪。

缺鈣又是上班族營養的另一困擾，鈣不只跟骨頭有關，也影響肌肉合成，甚至情緒穩定。徐佳靖提醒，很多人以為豆漿能取代牛奶，其實豆漿的鈣質只有牛奶的三分之二，豆製品中只有板豆腐含有鈣質；優格、起司也是補鈣的好選擇。

徐佳靖建議上班族早餐可改吃蔬菜蛋餅，以地瓜代替麵包，中午吃麵加點燙青菜，便當配菜都選蔬菜；下午茶的奶茶和雞排、甜點換成水果和堅果，可以補充膳食纖維，提高工作效率。

三多士膳療營養師許永瀚則指出，台灣上班族忙碌，多以為外食為主，普遍缺鈣、缺纖維、蛋白質攝取不均衡。要補足每日建議量，得喝好幾杯牛奶、吃下一大堆奇異果。市售若有合適的高纖高鈣營養品，一瓶就能補足三大缺口，提供優質蛋白質延長飽足感，同時增加纖維與鈣質攝取，是手搖飲與外食的聰明替代品。

徐佳靖認為，高纖高鈣營養品可用來無痛取代早餐的「大冰奶」，搭配茶葉蛋或地瓜，就是一份優質的早餐。而上班族最愛的手搖飲，熱量動輒三、四百卡，卻沒有營養；若下午肚子有點小餓，以高纖高鈣營養品搭配無調味堅果，補充能量快速又方便；而其中適當的蛋白質與熱量比例，也很適合運動後的營養補給。

另外，有些市售高纖高鈣營養品中也會加入麩醯胺酸胜肽，徐佳靖說，麩醯胺酸（Glutamine）可幫助腸道細胞修復，也是免疫細胞主要能量來源。麩醯胺酸在人體內不太穩定，容易被分解；若做成「胜肽型態」，也就是麩醯胺酸胜肽（Glutamine Peptide），吸收利用的效率會更高。

仁愛長庚合作聯盟醫院營養師徐佳靖認為，上班族多外食常導致膳食纖維攝取不足，一到下午就容易打瞌睡，工作效率變差。圖／徐佳靖提供
仁愛長庚合作聯盟醫院營養師徐佳靖認為，上班族多外食常導致膳食纖維攝取不足，一到下午就容易打瞌睡，工作效率變差。圖／徐佳靖提供

蛋白質 上班族

延伸閱讀

先吃蔬菜落伍了？內科醫推「優格優先法」抑制血糖上升還能減食量

英政府將「燕麥粥」列入垃圾食物名單！營養師解析燕麥淪落的主因

狂吃蛋白質也沒用？營養師曝「8樣天然增肌好幫手」：讓你吃出線條

非洲豬瘟衝擊校園午餐 彰化用冷凍豬肉溯源…改菜單由營養師審查

相關新聞

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

吞嚥退化也能吃！慈濟研發「味覺泡泡」助末期病人再嘗幸福

花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊歷時近一年測試與研發，推出專為吞嚥困難長者與重症病人打造的創新成果「魔法泡泡」，把飲品轉化為味覺...

兒醫人力荒！陳菁徽疑135億優化兒童醫療照護預算去哪？

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現斷層危機，醫學中心住院醫師也難招滿。國民黨立委陳菁徽質疑，政府喊出135億優化兒童醫...

開會打瞌睡？纖維是血糖的穩定器 營養師傳授吃對早餐 上班不斷電

「下午開會打瞌睡，你累了嗎？」台中大里仁愛長庚合作聯盟醫院營養治療科組長徐佳靖說，上班總是覺得累，或者下午就「斷電」、昏...

卓冠廷指逾70歲長者焦慮高齡換照問題 侯友宜：可研議一條龍服務

新北三峽在今年5月19日發生3死12傷重大車禍，70歲以上長者明年起都要健檢換駕照，市議員卓冠廷今在總質詢提出，近期重陽...

血液基金會工會 控資方打壓刁難會務假

血液基金會企業工會指控，資方刁難工會申請會務假，且6月勞資雙方達成後，資方仍駁回工會申請，今天上午工會代表及聲援團體到勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。