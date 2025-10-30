快訊

卓冠廷指逾70歲長者焦慮高齡換照問題 侯友宜：可研議一條龍服務

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席總質詢。記者江婉儀／攝影

新北三峽在今年5月19日發生3死12傷重大車禍，70歲以上長者明年起都要健檢駕照，市議員卓冠廷今在總質詢提出，近期重陽敬老活動長輩已在焦慮，呼籲市府編列相關預算補助長者健檢費用，甚至更可用敬老愛心卡，讓長輩直接使用。新北市長侯友宜贊同此提議，也說可做一條龍服務，可讓長輩更安心。

卓冠廷表示，三重車禍發生後，促使中央推進高齡換照相關法規，新北市府有責任跟義務更認真面對此政策，近期議員們都在跑重陽敬老活動，長輩們也在討論，對敬老愛心卡點數增加很有感，但對於健康狀況不符規定，要繳回駕照感到緊張跟憂慮，包含憂心大眾運輸還沒完整做好，及日後要多繳健檢費用。

卓冠廷認為，新北要做好相關配套措施，新北70歲以上長輩有35萬人，70至74歲有25萬人，明年起就要做健檢換照項目，評估相關費用需要3700萬元。

卓冠廷表示，建議可用敬老愛心卡的點數去做健檢，可成為使用誘因，長輩會很有感，就進去衛生所做很方便，不要讓長輩有相對剝奪感，這也是全台22縣市都會面臨到的問題。

衛生局長陳潤秋回覆，跟老人健檢有些差異，且換照健檢還有其他不同項目。交通局長鍾鳴時表示，會跟監理所再詳細商議，包含相關人數跟處理過程，也把費用降到最低。如果長輩還有能力，也不見得要退還駕照。

侯友宜表示，高齡換照是很好的政策，三峽車禍的教訓要記起來，健檢是讓長者了解自身狀況的必要，也覺得這樣的建議很好，他鼓勵所有長者要換照，不換照就是無照駕駛，會責成交通局評估如何做一條龍服務，說不定還能把費用壓低，讓長輩可以安心快速換照。

70歲以上長者明年起都要健檢換駕照，市議員卓冠廷今在總質詢提出，近期重陽敬老活動長輩已在焦慮，呼籲市府編列相關預算補助長者健檢費用。記者江婉儀／攝影
