房價哄抬10倍！GD開唱周邊房價飆漲逾1.6萬 立委批：根本把遊客當盤子

南韓藝人GD將於11月1日至2日在台北大巨蛋舉辦演唱會，導致周邊住宿需求激增，房價隨之飆漲，西門町甚至一間普通旅館，周五周六2晚報價竟高達1萬6000元。立委林國成今痛批，各地方拼演唱會經濟沒問題，但房價哄抬動輒10倍，「根本把遊客當盤子」。

交通部次長林國顯、觀光署長陳玉秀今赴立法院交通委員會進行專案報告，立委洪孟楷表示，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，如何吸引更多國際客來台也是問題，但先前除士林夜市爆出高價水果外，近期西門町也發生南韓遊客竟花800元買水果，對於小部分商家殺雞取卵、坑殺外國客的行為，恐難吸引更多國際客來台。

林國成指出，隨機挑選西門町旅宿發現，有旅館平日每晚售價1240元、假日3695元，但GD演唱會期間每晚售價竟飆漲至1萬3838元，價格哄抬動輒10倍。

林國成表示，高雄演唱會經濟去年產值達57億，各地方政府都在舉辦演唱會拼產業沒問題，但房價哄抬至10倍，根本把遊客當作盤子，更直指觀光署連這麼小的問題都處理不好，如何推動觀光立國，雖在自由市場之下，仍要保證消費者權益，不能因為演唱會產業就把民眾當凱子，認為觀光署長應特別注意，要有合理的價格。

林國顯表示，若超過核定房價就會請各地方政府了解，並呼籲若發現觀光旅館、旅館、民宿因為演唱會、音樂祭、連續假期等因素，藉機哄抬房價，實際收取價格高於報請主管機關備查的價格，主管機關可依發展觀光條例第55條第3項規定，命令限期改善，或裁處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。