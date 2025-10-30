膠鞋卡手扶梯釀跌傷 中捷：緊急時刻快按「紅色蘑菇頭」

日前疑有人的膠鞋卡在台北捷運板南線新埔站內手扶梯，導致手扶梯故障晃動造成好幾人跌倒。台中捷運公司表示，中捷站電扶梯的起訖點及中段位置均設有「緊急停機按鈕」，民眾搭乘電扶梯過程中，若衣物或裙擺不慎捲入踏階，或有異物掉落時等突發狀況，應立即按下按鈕，停止運行電扶梯。

中捷公司指出，搭乘電扶梯前先確認運行方向，上扶梯時務必站穩，雙腳踩在黃色框線內並緊握扶手，切勿奔跑或快走；若穿著長衣物、軟膠鞋或鞋帶較長，請避免貼近踏階與裙板邊緣，以防捲入；年長者、孕婦及行動不便旅客或推嬰兒車、攜帶行李箱及大型物品者，請改搭電梯。

中捷公司提到，若搭乘電扶梯時發生緊急狀況，如衣物、鞋帶、雨傘尖端或塑膠袋遭夾捲、人員跌倒、鞋底卡入或電扶梯出現嚴重異音、震動、冒煙及異味等情形，請直接用力按下紅色「蘑菇頭」形狀的緊急停機按鈕（不需旋轉），即可停機，並立即通知站務人員到場協助處理。