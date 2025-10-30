快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

虱目魚榮獲CNN推薦「台灣必吃十大美食」 魚油養顏、魚皮護腦防中風

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
虱目魚的蛋白質含量極高，烹煮後，湯頭會呈現乳白色，又稱「牛奶魚」。本報資料照片
虱目魚的蛋白質含量極高，烹煮後，湯頭會呈現乳白色，又稱「牛奶魚」。本報資料照片

虱目魚全年都有產收，俗話說「朔風起，秋魚肥」，秋季正是最肥美的季節。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，虱目魚全身都是寶，從魚頭、魚背、魚肚、到魚皮，本身的魚油屬於「好油脂」，其Omega-3脂肪酸具有保護心血管健康、保護視網膜神經細胞、延緩阿茲海默症的發生以及抗發炎效果。

虱目魚又稱「牛奶魚」，因為烹煮後，湯頭會呈現乳白色，營養價值跟牛奶一樣豐富。陳姿吟說，這是因為虱目魚富含蛋白質，包含多種胺基酸及膠質；脂肪、蛋白質遇熱乳化後，成分會釋放到湯頭裡。相較於其他禽畜類，魚肉更容易被人體消化吸收，而虱目魚容易料理，一尾不到100元的價格親民。

陳姿吟指出，虱目魚的蛋白質含量極高，背肉為23.46%、腹肉為18.77%，成人每天食用200公克的虱目魚就可以攝取超過每日所需蛋白質含量一半以上。而Omega-3的部分，每100克魚肉約含100毫克EPA及478毫克DHA；另外，菸鹼酸、鈣含量也相當豐富，對身體的生長和代謝非常重要。

國健署在臉書粉專「食在好健康」分享，虱目魚肉質細嫩、風味鮮甜，各種料理都十分適合。虱目魚的蛋白質有修復組織、造血與增肌功效；鈣質可強化骨骼與牙齒健康、維持神經與肌肉的功能；Omega-3多元不飽和脂肪酸有助於保護心血管、幫助維持視力健康。

國內虱目魚養殖大本營在台南，在地也有比較特殊的虱目魚料理，包括食用魚胗、魚腸、魚肝等部位。不過內臟的油脂相當高，應適量攝取。陳姿吟表示，虱目魚料理變化多，可以煮、煎、炒、炸、蒸、滷、醃，「醬滷」是台南人的經典做法，若是加了蔭鳳梨、豆豉、西瓜綿等食材，建議要減少鹽。

陳姿吟提醒，虱目魚營養價值高，不過被限制蛋白質攝取的洗腎患者，須留意不要過量。虱目魚的刺多且細小，老人及小孩食用時需要特別小心，最好先挑刺去骨。而一般人食用，建議選擇烹調較清淡的虱目魚肚湯或是蒸煮、用少量油的乾煎方式，避免油煎，務必控制用油量。

新鮮虱目魚挑選4大重點

1.魚眼睛：自然微凸、清澈明亮

2.魚鰓：掀開後呈鮮紅色或暗紅色

3.魚腹：緊實、不鬆垮

4.魚皮：呈現自然光澤、鱗片完整

香煎虱目魚肚

1.醃魚：魚肚抹上鹽和米酒，靜置約10分鐘

2.擦乾：用紙巾把魚兩面水分擦乾，以免油爆

3.熱鍋下油：倒入少量油，開中火讓鍋底均勻沾油

4.魚皮朝下煎：魚皮面朝下，小火煎約3分鐘到金黃

5.翻面煎：翻到魚肉面再煎3到5分鐘至全熟

6.調味：起鍋後可灑些胡椒粉，即可享用！

虱目魚 蛋白質 料理

延伸閱讀

狂吃蛋白質也沒用？營養師曝「8樣天然增肌好幫手」：讓你吃出線條

水煮蛋VS.炒蛋差在哪？想減脂或怕膽固醇？這樣吃蛋保留最多營養！

中風搶救分秒必爭 約27%患者因延遲送醫錯過黃金期

空腹喝豆漿會浪費蛋白質還傷胃？營養師：「這件事」才是該擔心的

相關新聞

把握白天好天氣 入夜再度變天轉雨降溫 下周三又有冷空氣遞補

今天北台灣回暖，明天開始會慢慢降溫。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天白天是降雨趨緩的時間點，不過，晚上開始...

喉嚨癢咳不停全台病號增！醫揭秋冬病毒三重夾擊 這族群最危險

入秋轉冷氣溫驟降，呼吸道病毒活動日漸頻繁。醫師劉博仁提醒，最近門診中出現許多喉嚨癢、咳嗽不止及全身倦怠的病患，顯示病毒正「蠢蠢欲動」。

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

卓冠廷指逾70歲長者焦慮高齡換照問題 侯友宜：可研議一條龍服務

新北三峽在今年5月19日發生3死12傷重大車禍，70歲以上長者明年起都要健檢換駕照，市議員卓冠廷今在總質詢提出，近期重陽...

血液基金會工會 控資方打壓刁難會務假

血液基金會企業工會指控，資方刁難工會申請會務假，且6月勞資雙方達成後，資方仍駁回工會申請，今天上午工會代表及聲援團體到勞...

房價哄抬10倍！GD開唱周邊房價飆漲逾1.6萬 立委批：根本把遊客當盤子

南韓藝人GD將於11月1日至2日在台北大巨蛋舉辦演唱會，導致周邊住宿需求激增，房價隨之飆漲，西門町甚至一間普通旅館，周五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。