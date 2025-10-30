把握白天好天氣 入夜再度變天轉雨降溫 下周三又有冷空氣遞補

今天北台灣回暖，明天開始會慢慢降溫。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天白天是降雨趨緩的時間點，不過，晚上開始北台灣天氣就會有比較明顯的變化，除了轉冷以外，降雨情形也會變得比較明顯一些。此外，中南部地區未來1周天氣比較穩定，主要是山區會有一些午後零星降雨。

目前天氣，趙竑表示，因為環境偏東風，所以東半部地區是迎風面，雲量比較多，今天在基隆北海岸、東半部地區都會有不定時短暫雨，因為華南雲系東移的影響，不斷有水氣由西往東移動到台灣，所以在中部山區、宜蘭、花蓮平地還有山區的部分，都可能有零星短暫陣雨，整個西半部地區多雲、有透光的天氣狀況。

今晚天氣有明顯變化，趙竑表示，主要是鋒面通過、東北季風增強，今晚開始整個北台灣降雨情形逐漸增加，可能會有局部短暫陣雨出現。

未來1周天氣，趙竑表示，明天環境偏東北季風的影響，一直到下周一台灣附近都是偏東北季風的環境，下周二才漸漸有偏東風的分量出現，東北季風稍微減弱，不過很快地到了下周三有下一波冷空氣遞補，所以又會轉為東北季風。

未來降雨趨勢，趙竑表示，明天鋒面通過，轉成偏向東北季風影響，主要在大台北東側、宜蘭、花蓮地區屬於局部短暫雨的降雨時間會比較長，至於在桃園、竹苗山區、台東、恆春半島零星短暫雨，中南部地區主要是山區的午後零星雨為主。

趙竑表示，周六至下周一主要是東北季風的影響，大台北的東側、基隆北海岸、東半部地區還是會有局部短暫雨，不過在台東，還有靠近中南部山區屬於午後零星降雨。下周二以基隆北海岸、東半部地區降雨為主，中南部午後零星雨，也是未來1周天氣比較好的一天，大致上還是多雲天氣為主。下周三受到東北季風的影響，北部和東半部地區開始又會有零星降雨出現。

未來1周溫度趨勢，趙竑表示，今天環境偏東風，各地高溫上稍微回溫，北部、東半部地區高溫大約27、28度，中南部地區都可以來到30度以上。不過今晚開始，下一波東北季風逐漸增強，明天到下周一尤其在北台灣、東半部地區溫度上下降稍微比較明顯，北部地區高溫只有24、25度左右，低溫大約20度附近，屬於整天偏涼的天氣；不過，中南部地區影響不是這麼明顯，下周二才會有回溫感覺。