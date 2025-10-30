快訊

水稻「蝨燒」無法收成 農改場警告農友防治以免血本無歸

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
飛蝨造成稻叢基部煤煙病。圖／台南農改場研究人員提供
飛蝨造成稻叢基部煤煙病。圖／台南農改場研究人員提供

台南農改場公告：近日雲嘉南水稻產區因飛蝨害蟲入侵，部分二期稻產地因飛蝨大量吸食汁液，致水稻全株枯萎倒伏，已出現「蝨燒」無法收成警訊，呼籲農民留意防治，才能確保這一季產量與收成。

研究人員表示，水稻飛蝨類害蟲具長距離遷飛特性能力，遷入後藏匿繁殖，若未適時預防，常於水稻收穫前夕大量發生。出現「蝨燒」現象，即整片綠色的稻田出現明顯枯黃像火燒過，會使田間「顆粒無收」，損失慘重。

農改場指出，防治上需注意清除前作殘株、田邊雜草，減少害蟲藏匿。且合理化施肥，避免偏施氮肥造成稻株生長過密及嫩綠，有利害蟲危害。尤其適時採藥劑防治。針對飛蝨類害蟲，抽穗前藥劑防治是關鍵，務必徹底執行。避免生育後期遭受危害。

防治藥劑可參考農藥資訊服務網植物保護資訊系統，施用濃度與方式請務必依照推薦方法，並留意安全採收期，以避免藥害及殘留過量發生。若有相關問題可研究人員張淳淳、林國詞，電話06-5912901轉308、305。

飛蝨成蟲聚集危害狀況。圖／台南農改場研究人員提供
飛蝨成蟲聚集危害狀況。圖／台南農改場研究人員提供
開始出現蝨燒的稻田。圖／台南農改場研究人員提供
開始出現蝨燒的稻田。圖／台南農改場研究人員提供

相關新聞

熱帶洋面很活躍 專家指有3系統共存 尤其它是颱風潛力股

已經10月底，近期仍有颱風生成機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶洋面上依然很活...

冷空氣減弱水氣多 周五東北季風到持續1周以上 11月初颱風形成機會大

今天東北季風減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，地面轉吹偏東風，清晨在基隆北海岸出現一陣大雨，對流快速往海面離開。但...

又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

喉嚨癢咳不停全台病號增！醫揭秋冬病毒三重夾擊 這族群最危險

入秋轉冷氣溫驟降，呼吸道病毒活動日漸頻繁。醫師劉博仁提醒，最近門診中出現許多喉嚨癢、咳嗽不止及全身倦怠的病患，顯示病毒正「蠢蠢欲動」。

女孩想刺青…爸媽一看喊「申報染疫」 網友笑翻：這是水痘？

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一段與父母的LINE對話，引發網友熱烈討論。該網友表示自己向父母提到「想去刺青」，並附上一張刺青範例的照片，沒想到父母的回應令人哭笑不得。

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

台灣最高峰玉山，長期以來象徵高山嚴寒環境。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，然而近25年的觀測結果顯示，...

