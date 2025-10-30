聽新聞
水稻「蝨燒」無法收成 農改場警告農友防治以免血本無歸
台南農改場公告：近日雲嘉南水稻產區因飛蝨害蟲入侵，部分二期稻產地因飛蝨大量吸食汁液，致水稻全株枯萎倒伏，已出現「蝨燒」無法收成警訊，呼籲農民留意防治，才能確保這一季產量與收成。
研究人員表示，水稻飛蝨類害蟲具長距離遷飛特性能力，遷入後藏匿繁殖，若未適時預防，常於水稻收穫前夕大量發生。出現「蝨燒」現象，即整片綠色的稻田出現明顯枯黃像火燒過，會使田間「顆粒無收」，損失慘重。
農改場指出，防治上需注意清除前作殘株、田邊雜草，減少害蟲藏匿。且合理化施肥，避免偏施氮肥造成稻株生長過密及嫩綠，有利害蟲危害。尤其適時採藥劑防治。針對飛蝨類害蟲，抽穗前藥劑防治是關鍵，務必徹底執行。避免生育後期遭受危害。
防治藥劑可參考農藥資訊服務網、植物保護資訊系統，施用濃度與方式請務必依照推薦方法，並留意安全採收期，以避免藥害及殘留過量發生。若有相關問題可研究人員張淳淳、林國詞，電話06-5912901轉308、305。
