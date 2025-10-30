喉嚨癢咳不停全台病號增！醫揭秋冬病毒三重夾擊 這族群最危險

入秋轉冷氣溫驟降，呼吸道病毒活動日漸頻繁。醫師劉博仁提醒，最近門診中出現許多喉嚨癢、咳嗽不止及全身倦怠的病患，顯示病毒正「蠢蠢欲動」。

營養功能醫學專家劉博仁在臉書發文指出，目前正是流感、COVID-19與腸病毒的高峰期，這些病毒特別偏好「密閉空間、群聚、免疫力下降」的環境。天氣變冷，民眾多待在室內，增加了傳播風險。

他提醒民眾六大防護重點：

1.勤洗手、戴口罩

去人多地方、搭捷運、咳嗽的時候千萬不要大意。

2.適度開窗、保持空氣流通

病毒不喜歡新鮮空氣，有風就是贏一半。

3.多睡一點

睡眠不足＝免疫力破洞。每天至少要睡6–7小時，讓免疫軍隊充飽電。

4.營養均衡

多喝溫開水，少喝含糖飲料，蛋白質、維他命D、鋅、Omega-3都是免疫的好朋友。食用雞蛋、深海魚、堅果、多曬太陽都有幫助。

5.提升代謝

多動一動、促進血液循環，避免「中鏢」，餐後散步10–15分鐘也很有效。

6.壓力別爆表

太操勞、太焦慮，免疫力會掉得很快。聽音樂、畫畫、冥想、深呼吸…每天給自己一點放鬆的空間。

年長者、慢性病患者尤須注意，若出現「高燒、喘、胸痛、意識不清」等嚴重症狀，不要硬撐，應儘速就醫；也可考慮接種流感疫苗，增加防護力，不被病毒纏上。