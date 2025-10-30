熱帶洋面很活躍 專家指有3系統共存 尤其它是颱風潛力股

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域，持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
已經10月底，近期仍有颱風生成機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域，持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在。

吳聖宇表示，菲律賓群島上空的系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。

關島南方海面的系統最值得注意，吳聖宇表示，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股，也是目前新聞中有提到周末到下周可能出現在菲律賓東方海面的熱帶擾動系統，預報資料大多認為將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但是進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。

至於最遠的系統，吳聖宇表示，受到北邊太平洋高壓的引導力量最為明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近關島南方海面的系統，兩者之間的互動也很有趣，究竟會各自發展還是互相合併值得注意。如果是互相合併，有可能會兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化。時間尚早，繼續觀察就可以。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

