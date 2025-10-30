59歲歌后坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要特別注意

資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。原先外傳她因罹患紅斑性狼瘡過世，但據友人透露，實際死因為胰臟癌。消息震驚演藝圈之餘，也讓外界再度關注這種被稱為「癌王」的高致死率疾病。

胰臟醫師林相宏在臉書指出，胰臟位於人體後腹腔、靠近脊椎中線位置，初期症狀常不明顯，患者多在出現腹部或腰背部不適時才就醫。曾有55歲男性患者因腹瀉及右側腰背酸痛到急診，抽血檢查後發現不僅有黃疸、胰臟發炎指標上升，斷層掃描更顯示胰臟頭部腫瘤侵犯膽管，確診為第四期胰臟癌。

林相宏表示，臨床統計顯示，約七成早期胰臟癌患者幾乎沒有明顯症狀；等到出現不適時，超過八成病例已屬第三期或以上、無法手術治療。林相宏強調，這正是胰臟癌最可怕之處，潛伏期長、發現即晚期。

此外，糖尿病患者需格外留意。研究指出，胰臟癌與血糖異常互為因果，疾病可能導致胰島素分泌下降或阻抗性增加。若50歲以上新診斷糖尿病，且伴隨體重下降，三年內罹患胰臟癌的風險將比一般人高出八倍。醫師呼籲，此類族群應定期追蹤並與專科醫師討論篩檢，以便及早發現、提高治療契機。