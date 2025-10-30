快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

聽新聞
0:00 / 0:00

59歲歌后坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要特別注意

聯合新聞網／ 綜合報導
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。原先外傳她因罹患紅斑性狼瘡過世，但據友人透露，實際死因為胰臟癌。消息震驚演藝圈之餘，也讓外界再度關注這種被稱為「癌王」的高致死率疾病。

胰臟醫師林相宏在臉書指出，胰臟位於人體後腹腔、靠近脊椎中線位置，初期症狀常不明顯，患者多在出現腹部或腰背部不適時才就醫。曾有55歲男性患者因腹瀉及右側腰背酸痛到急診，抽血檢查後發現不僅有黃疸、胰臟發炎指標上升，斷層掃描更顯示胰臟頭部腫瘤侵犯膽管，確診為第四期胰臟癌。

林相宏表示，臨床統計顯示，約七成早期胰臟癌患者幾乎沒有明顯症狀；等到出現不適時，超過八成病例已屬第三期或以上、無法手術治療。林相宏強調，這正是胰臟癌最可怕之處，潛伏期長、發現即晚期。

此外，糖尿病患者需格外留意。研究指出，胰臟癌與血糖異常互為因果，疾病可能導致胰島素分泌下降或阻抗性增加。若50歲以上新診斷糖尿病，且伴隨體重下降，三年內罹患胰臟癌的風險將比一般人高出八倍。醫師呼籲，此類族群應定期追蹤並與專科醫師討論篩檢，以便及早發現、提高治療契機。

坣娜 紅斑性狼瘡 胰臟癌 糖尿病

延伸閱讀

坣娜罹胰臟驟逝！醫揭「1現象」是關鍵症狀「很難發現快就醫」

歌唱生命最關鍵是他！郭蘅祈痛別坣娜：今後自在飛舞

獨／最難纏的癌！坣娜罹胰臟癌過世 親友心疼悲痛

坣娜傳病逝享壽59歲 好友季忠平發文哀悼

相關新聞

熱帶洋面很活躍 專家指有3系統共存 尤其它是颱風潛力股

已經10月底，近期仍有颱風生成機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶洋面上依然很活...

冷空氣減弱水氣多 周五東北季風到持續1周以上 11月初颱風形成機會大

今天東北季風減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，地面轉吹偏東風，清晨在基隆北海岸出現一陣大雨，對流快速往海面離開。但...

又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

把握白天好天氣 入夜再度變天轉雨降溫 下周三又有冷空氣遞補

今天北台灣回暖，明天開始會慢慢降溫。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天白天是降雨趨緩的時間點，不過，晚上開始...

喉嚨癢咳不停全台病號增！醫揭秋冬病毒三重夾擊 這族群最危險

入秋轉冷氣溫驟降，呼吸道病毒活動日漸頻繁。醫師劉博仁提醒，最近門診中出現許多喉嚨癢、咳嗽不止及全身倦怠的病患，顯示病毒正「蠢蠢欲動」。

女孩想刺青…爸媽一看喊「申報染疫」 網友笑翻：這是水痘？

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一段與父母的LINE對話，引發網友熱烈討論。該網友表示自己向父母提到「想去刺青」，並附上一張刺青範例的照片，沒想到父母的回應令人哭笑不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。