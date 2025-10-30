女孩想刺青…爸媽一看喊「申報染疫」 網友笑翻：這是水痘？

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一段與父母的LINE對話，引發網友熱烈討論。該網友表示自己向父母提到「想去刺青」，並附上一張刺青範例的照片，沒想到父母的回應令人哭笑不得。

從該網友分享的LINE對話截圖中可以看到，照片中的刺青是一名女孩在身上刺了許多小星星，星星的顏色偏紅，看起來像是皮膚上長了痘疤。該網友詢問父母：「如果我去刺這種你們會反對嗎？」結果父母毫不猶豫地回應：「會」、「我會申報你染疫」。

這段對話一曝光，立即引起網友熱議，大家紛紛留言表示：「我以為長水痘了」、「乍看之下以為真的染疫，近看才會知道是星星」、「點開是星星，我還以為痣，痣我很多不用刺」。更有網友調侃：「可憐啊，這是生病了吧」、「看起來像梅毒」、「原圖中刺青的人該不會是認為身上的痣太多，都把它刺成星星吧」、「刺痘疤做甚？」、「很醜」、「不好看」、「可惡！想摳」。

此外，也有不少人提出建議：「要刺也刺好看的」、「刺這個其實不要刺還好，遠看超像長痘痘」、「真的不好看，刺那麼不顯眼，真的就不要刺了」、「起碼顏色要淺藍啊」、「藝術天份有待加強」。