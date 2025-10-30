越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

嘉義基督教醫院減重中心副主任、家庭醫學科主治醫師安欣瑜近日前往越南河內，從街頭飲食、生活節奏到民眾行為進行觀察，解析越南長年被列為「亞洲最瘦國家之一」的原因。根據胡志明市研究資料，越南民眾過重比例約27.5％、肥胖約5.7％，遠低於台灣成人過半屬於過重或肥胖的現況，顯示2地生活型態造成明顯差異。

安欣瑜指出，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。當地河粉、春捲與涼拌菜擁有大量蔬菜、豆芽與香草，搭配海鮮、清淡口味，油脂及糖分攝取下限，能有效降低熱量密度並提高飽足感。此外，湯品更是越南餐桌不可或缺的存在，一碗熱湯讓進食時間拉長，降低暴食速度，使食量自然減少。

其次，越南日常活動量高。從街頭擺攤、搬貨、騎車，到晚餐後散步聊天，民眾身體動作頻繁，久坐習慣相對少，無形中消耗更多能量。外食份量也較小，甜飲料不像台灣手搖杯般「爆量」，讓攝取熱量不容易失控。

然而，越南的「瘦」並非永遠不變。聯合國近年將越南列為東南亞肥胖上升最快的國家之一。外送平台崛起、速食品牌大量進駐、含糖飲料風潮延燒，上班族久坐、孩童課業壓力增加，「吃得多、動得少」的生活型態逐漸浮現，健康警訊同步升高。

安欣瑜在門診中，也遇到不少旅居台灣的越南民眾，返台工作後外食劇增、手搖飲成為替代水分、久坐工時延長，體重10年內上升20公斤以上的案例並不少見。「不是胖在基因，是胖在生活型態。」她強調，越南家鄉青菜、水湯、香草與涼拌菜文化，一旦被工作壓力取代，體重就會默默上升。

她認為，減重不在於極端節食，而是「吃得像越南人」：選擇原型食物、增加蔬菜香草、湯飯比例適中、減少加工品與含糖飲，並維持日常散步及身體活動。此外，正念飲食、放慢咀嚼速度，也能延長飽足感、減少熱量攝取。飲食型態才是身材差異的本質，懂吃、能動、慢食，才能讓健康長久維持。