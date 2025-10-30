快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

聽新聞
0:00 / 0:00

冷空氣減弱水氣多 周五東北季風到持續1周以上 11月初颱風形成機會大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
迎風面東半部地區今天仍有零星陣雨，西半部今天雲量偏多，偶有飄雨機會，不過雨勢應該不大。本報資料照片
迎風面東半部地區今天仍有零星陣雨，西半部今天雲量偏多，偶有飄雨機會，不過雨勢應該不大。本報資料照片

今天東北季風減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，地面轉吹偏東風，清晨在基隆北海岸出現一陣大雨，對流快速往海面離開。但台灣附近仍有不少水氣，迎風面東半部地區今天仍有零星陣雨。另外中高層華南水氣也通過台灣，所以在西半部今天雲量偏多，偶有飄雨機會，不過雨勢應該不大。

氣溫方面，廖于霆表示，因為冷空氣減弱，北部高溫回升到28至29度，東北部高溫回升到26至27度。中南部與東南部高溫29至32度。可惜北部東北部氣溫回升持續時間不長，到了周五清晨，下波東北季風南下，周五白天高溫又降到23至24度，中南部及東南部高溫則維持29至33度。

周五這波東北季風南下以後，估計要持續1周以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，周五以後北部東北部高溫維持24至25度，僅下周二短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在周五後下探20-21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29至32度，無明顯變化。

目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 東北季風

延伸閱讀

又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

東北季風減弱一天明北台回暖 明晚到周五東北季風再來北東降溫轉雨

把握明天好天氣 西半部晴到多雲 周五東北季風再度南下

相關新聞

冷空氣減弱水氣多 周五東北季風到持續1周以上 11月初颱風形成機會大

今天東北季風減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，地面轉吹偏東風，清晨在基隆北海岸出現一陣大雨，對流快速往海面離開。但...

又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

台灣最高峰玉山，長期以來象徵高山嚴寒環境。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，然而近25年的觀測結果顯示，...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

嘉義基督教醫院減重中心副主任、家庭醫學科主治醫師安欣瑜近日前往越南河內，從街頭飲食、生活節奏到民眾行為進行觀察，解析越南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。