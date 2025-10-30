冷空氣減弱水氣多 周五東北季風到持續1周以上 11月初颱風形成機會大

今天東北季風減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，地面轉吹偏東風，清晨在基隆北海岸出現一陣大雨，對流快速往海面離開。但台灣附近仍有不少水氣，迎風面東半部地區今天仍有零星陣雨。另外中高層華南水氣也通過台灣，所以在西半部今天雲量偏多，偶有飄雨機會，不過雨勢應該不大。

氣溫方面，廖于霆表示，因為冷空氣減弱，北部高溫回升到28至29度，東北部高溫回升到26至27度。中南部與東南部高溫29至32度。可惜北部東北部氣溫回升持續時間不長，到了周五清晨，下波東北季風南下，周五白天高溫又降到23至24度，中南部及東南部高溫則維持29至33度。

周五這波東北季風南下以後，估計要持續1周以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，周五以後北部東北部高溫維持24至25度，僅下周二短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在周五後下探20-21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29至32度，無明顯變化。

目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。