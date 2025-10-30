又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，新竹以北及宜蘭天氣涼，觀察周六至周日在關島附近熱帶系統發展的趨勢。

近期天氣趨勢，他表示，今天起至下周三受東北季風影響，其中明天，北海岸至基隆一帶有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。周六至周日，新北山區及宜花有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一，宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周二， 北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後至下周三中午前，受華南水氣移入影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周四至下周六，午後北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

