又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展
未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，新竹以北及宜蘭天氣涼，觀察周六至周日在關島附近熱帶系統發展的趨勢。
近期天氣趨勢，他表示，今天起至下周三受東北季風影響，其中明天，北海岸至基隆一帶有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。周六至周日，新北山區及宜花有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。
賈新興表示，下周一，宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周二， 北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後至下周三中午前，受華南水氣移入影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周四至下周六，午後北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言