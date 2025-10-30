全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

台灣最高峰玉山，長期以來象徵高山嚴寒環境。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，然而近25年的觀測結果顯示，即使是這座高聳入雲的山峰，也正受到暖化時代非常顯著的影響。「暖化不只是國際會議上的議題，而是近在眼前，發生在我們最熟悉山峰的現象」。

氣象署分析自1952年至2024年玉山站日最高溫變化，取前500名（約2%）最高溫的紀錄作為分析對象。結果發現，玉山站歷史上最高溫的前500名，高達9成7發生在2000年之後，且有超過6成以上集中在最近5年。

接著分析最高溫前500名中20度以上的年代分布。氣象署說，在1952至1999年之間僅出現過4天；但自2000年以來的短短25年間竟有266天。高溫日數的急遽增加，顯示玉山的氣候正快速升溫，連高山也難以倖免於暖化的影響。

與此形成鮮明對比的，是極端低溫的結束。氣象署表示，玉山最冷前500名的日子裡，有7成以上發生在1952年至1999年間，而進入2000年後僅剩不到3成。嚴寒覆蓋的冰雪正迅速融去，酷寒玉山可能會逐漸成為記憶中的風景。

氣象署表示，這不只是數字上的冷熱交替，也顯示一種世代變化。全球暖化逐漸成為常態，低溫逐漸消失，玉山的氣候屬性正在被改寫。而這種極端的變化將擴大到高山生態，對物種適應與棲地安全造成威脅，也將影響水資源與生態循環。