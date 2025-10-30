快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
數據剖析玉山的氣候變遷，變得更熱、更少寒冷。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
數據剖析玉山的氣候變遷，變得更熱、更少寒冷。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

台灣最高峰玉山，長期以來象徵高山嚴寒環境。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，然而近25年的觀測結果顯示，即使是這座高聳入雲的山峰，也正受到暖化時代非常顯著的影響。「暖化不只是國際會議上的議題，而是近在眼前，發生在我們最熟悉山峰的現象」。

氣象署分析自1952年至2024年玉山站日最高溫變化，取前500名（約2%）最高溫的紀錄作為分析對象。結果發現，玉山站歷史上最高溫的前500名，高達9成7發生在2000年之後，且有超過6成以上集中在最近5年。

接著分析最高溫前500名中20度以上的年代分布。氣象署說，在1952至1999年之間僅出現過4天；但自2000年以來的短短25年間竟有266天。高溫日數的急遽增加，顯示玉山的氣候正快速升溫，連高山也難以倖免於暖化的影響。

與此形成鮮明對比的，是極端低溫的結束。氣象署表示，玉山最冷前500名的日子裡，有7成以上發生在1952年至1999年間，而進入2000年後僅剩不到3成。嚴寒覆蓋的冰雪正迅速融去，酷寒玉山可能會逐漸成為記憶中的風景。

氣象署表示，這不只是數字上的冷熱交替，也顯示一種世代變化。全球暖化逐漸成為常態，低溫逐漸消失，玉山的氣候屬性正在被改寫。而這種極端的變化將擴大到高山生態，對物種適應與棲地安全造成威脅，也將影響水資源與生態循環。

玉山 氣象署 高溫

延伸閱讀

玉山金健康勞動力 業界標竿

玉山金（2884）重訊慢半拍？股價慘殺7％ 網酸「心清如玉、跌勢如山」

嘉義搜救隊冒雨接力背負高山症患者3公里 歷4小時艱難護送下玉山

搶親失敗的中信金（2891）上漲、玉山金卻獨自垂淚！陳重銘：股價兩樣情

相關新聞

又有颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

台灣最高峰玉山，長期以來象徵高山嚴寒環境。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，然而近25年的觀測結果顯示，...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

昨天是九九重陽節，衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，...

醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。