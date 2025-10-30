好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。

明天起下一波東北季風南下，吳德榮表示，冷空氣不強，氣溫降幅不大，北台灣最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多，周五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，周六至下周一北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。

下周二東北季風減弱，吳德榮表示，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強。下周三、周四起另一波東北季風再影響，無明顯冷空氣。

至於近期是否還有颱風生成可能性？他說，歐洲模式（ECMWF）及其AI模式下周三20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面，AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其不確定性，需要再觀察。