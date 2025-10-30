基隆北海岸大雨 把握白天短暫好天氣 入夜東北季風接力抵達

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北台灣今晚起再感秋涼。圖／中央氣象署提供
北台灣今晚起再感秋涼。圖／中央氣象署提供

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，氣象署表示，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

不過，今天入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加。

溫度方面，今天迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大。澎湖晴時多雲，氣溫24至26度；金門多雲時晴，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。

明天東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六至下周一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

下周二東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周三東北季風增強，天氣轉涼，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風影響，北部及宜蘭天氣仍偏涼，其他地區早晚亦涼，北部、宜花地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周五、下周六東北季風減弱，環境偏東風，北部東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

東北季風 恆春 氣溫

