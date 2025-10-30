聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

聯合報／ 蘇雪珠（中市西區）
在陽台種葉菜與香草，時常能享用鮮採的蔬菜與自泡的花草茶。圖／蘇雪珠提供
在陽台種葉菜與香草，時常能享用鮮採的蔬菜與自泡的花草茶。圖／蘇雪珠提供

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化氣候變遷的挑戰，我常思索：如何在日常生活中兼顧健康與環保？

在政府與環保團體倡導下，「綠色飲食」走進了我的生活，也悄悄改變了我的飲食習慣。奉行「吃當地、吃當季」原則，我選擇本地、當季盛產的蔬果，減少長途運輸的碳排放，也降低農藥殘留的風險。甚至在陽台種葉菜與香草，時常能享用鮮採的蔬菜與自泡的花草茶。

我盡量選擇食用「原型食物」，營養豐富，更能減輕食品加工過程對環境造成的負擔。也響應「周一無肉日」，減少紅肉攝取，以豆腐、豆類與堅果等植物性蛋白質取代，有助健康，也減少畜牧業造成的碳排放。外出參加活動或聚餐時，我不再使用一次性餐具，而是自備環保餐具，以實際行動支持減塑。

綠色飲食不僅是一種飲食選擇，更是一種對生命與環境負責的生活態度。雖然我已年逾古稀，仍願以一己之力守護地球，期盼這份綠色生活的信念，能在更多人的心中萌芽、成長，為子孫留下一個更健康、更美麗的地球。

健康飲食 碳排放 飲食習慣 蛋白質 暖化 氣候變遷 農藥殘留

延伸閱讀

常吃「這些食物」恐傷腦！研究揭驚人數據：增44%失智風險

今年地球最強風暴 颶風美莉莎襲牙買加居民拒撤

關鍵年齡曝光！長壽專家揭「理想進食順序」 有助延緩老化

MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

昨天是九九重陽節，衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，...

醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得...

健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。