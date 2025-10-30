聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康
不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷的挑戰，我常思索：如何在日常生活中兼顧健康與環保？
在政府與環保團體倡導下，「綠色飲食」走進了我的生活，也悄悄改變了我的飲食習慣。奉行「吃當地、吃當季」原則，我選擇本地、當季盛產的蔬果，減少長途運輸的碳排放，也降低農藥殘留的風險。甚至在陽台種葉菜與香草，時常能享用鮮採的蔬菜與自泡的花草茶。
我盡量選擇食用「原型食物」，營養豐富，更能減輕食品加工過程對環境造成的負擔。也響應「周一無肉日」，減少紅肉攝取，以豆腐、豆類與堅果等植物性蛋白質取代，有助健康，也減少畜牧業造成的碳排放。外出參加活動或聚餐時，我不再使用一次性餐具，而是自備環保餐具，以實際行動支持減塑。
綠色飲食不僅是一種飲食選擇，更是一種對生命與環境負責的生活態度。雖然我已年逾古稀，仍願以一己之力守護地球，期盼這份綠色生活的信念，能在更多人的心中萌芽、成長，為子孫留下一個更健康、更美麗的地球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言