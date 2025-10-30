健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷的挑戰，我常思索：如何在日常生活中兼顧健康與環保？

在政府與環保團體倡導下，「綠色飲食」走進了我的生活，也悄悄改變了我的飲食習慣。奉行「吃當地、吃當季」原則，我選擇本地、當季盛產的蔬果，減少長途運輸的碳排放，也降低農藥殘留的風險。甚至在陽台種葉菜與香草，時常能享用鮮採的蔬菜與自泡的花草茶。

我盡量選擇食用「原型食物」，營養豐富，更能減輕食品加工過程對環境造成的負擔。也響應「周一無肉日」，減少紅肉攝取，以豆腐、豆類與堅果等植物性蛋白質取代，有助健康，也減少畜牧業造成的碳排放。外出參加活動或聚餐時，我不再使用一次性餐具，而是自備環保餐具，以實際行動支持減塑。

綠色飲食不僅是一種飲食選擇，更是一種對生命與環境負責的生活態度。雖然我已年逾古稀，仍願以一己之力守護地球，期盼這份綠色生活的信念，能在更多人的心中萌芽、成長，為子孫留下一個更健康、更美麗的地球。