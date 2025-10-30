聽新聞
0:00 / 0:00

年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
握力下降，小心認知功能退化、三高、憂鬱症上身。本報資料照片
握力下降，小心認知功能退化、三高、憂鬱症上身。本報資料照片

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得吃力，除了肌少症危機，憂鬱症高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病也跟握力衰弱有關。

「老化臨床與實驗研究」期刊一篇最新研究指出，握力下降可能是因為老化、血管硬化、心血管疾病風險增加，以及認知功能退化等因素所致。其原因包含老化、活動量減少、營養不良等各種因素合併形成惡性循環。

該研究追蹤12個歐洲國家、50歲以上中高齡者共1萬7,698人。結果發現，年齡增長、男性、過高的身體質量指數（BMI）、憂鬱症及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱的風險。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化是呈現斷崖式衰退現象。研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。

徐錦興說，老了沒力可能是「衰弱症」或「肌少症」警訊，不僅增加跌倒、失能風險，也可能導致其他慢性疾病的機率，建議可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，握力是反映人體健康現象的指標，當出現早期憂鬱時，常會減少日常運動，易導致肌肉量下降。建議每周應進行150分鐘的中強度有氧運動，提升心肺功能、刺激大腦分泌腦內啡及血清素。

憂鬱症 高血壓

延伸閱讀

連假打亂作息 當心長期睡不好讓大腦未老先衰

擰毛巾、轉瓶蓋有困難！ 握力40歲後開始衰退 小心三高、憂鬱症

3生肖今年秋冬當心「病從口入」...狗容易吃壞肚子、他注意三高

直擊／Jennie熱到脫了！上身只剩內衣「連褲子都半褪」

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

昨天是九九重陽節，衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，...

醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得...

健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。