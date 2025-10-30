聽新聞
0:00 / 0:00

全真瑜珈、島嶼音樂祭案 消保協會提團訟

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
台灣消費者保護協會代為提起全真瑜珈、島嶼音樂祭團體訴訟。記者郭韋綺／攝影
台灣消費者保護協會代為提起全真瑜珈、島嶼音樂祭團體訴訟。記者郭韋綺／攝影

全真瑜珈9月底無預警歇業，全台逾4萬名會員求助無門；另去年宣布取消的島嶼音樂祭至今有4千多張門票未退費，全案拖延逾一年。台灣消費者保護協會昨宣布啟動團體訴訟，代理受害者透過法律途徑爭取退費。

消保協會指出，儲值型、預付型消費風險高，協會已集結許淑清、黃有衡、陳倩宇3律師代理全真瑜珈與島嶼音樂祭受害者求償，受害者可上消保協會官網填表格，提供合約、繳費紀錄與對話證據，收件至12月15日止，團訟不需費用。

全真瑜珈在台經營20年，會員數曾高達6萬人，旗下13家分店，部分位在精華地段，今年9月底卻突然宣布破產歇業，全台會員陸續成立自救會。多名受害者昨在消保協會陪同下出面控訴，指全真倒閉前仍持續賣高額課程，卻無預警歇業。

蔡姓會員因打算產後健身，續約至2029年，卻成受害者，損失約15萬元。第1次報名健身課的Y小姐有19堂教練課未使用，損失約6萬元，她透露，當時傳出全真財務有狀況，倒閉前教練還安撫大家不會有影響，結果不到一周就倒了。

另品沐川公司承辦音樂節活動出包，去年9月底突宣布取消11月島嶼音樂祭活動，主辦方IG官網曾張貼退款公告，1年多來有不少留言催款，卻不見退款。高雄市主任消保官殷茂乾表示，島嶼音樂祭去年約賣出6千張票，約退款2千張，仍有4千張未退費，金額估計達數百萬元，市府已受理298件申訴，協助75件完成退費。

消費者 瑜珈 受害者 IG 高雄市

延伸閱讀

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

影／全真瑜珈倒閉、島嶼音樂祭延遲退費 台灣消保會出手提團訴

全真瑜珈無預警停業遭控詐欺 北檢分案偵辦

民團擬上街抗議中資惡意掏空全真瑜珈 籲檢方徹查

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

昨天是九九重陽節，衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，...

醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得...

健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。