聽新聞
0:00 / 0:00

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

聯合報／ 中部記者／連線報導
桃園敬老愛心卡明年元月起，擴大補助長者搭乘台鐵區間車，單趟補助從30點增至70點。本報資料照片
桃園敬老愛心卡明年元月起，擴大補助長者搭乘台鐵區間車，單趟補助從30點增至70點。本報資料照片

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2.0E電輔車，鼓勵長者外出。中部各縣市都補助敬老愛心卡搭台鐵，以竹市「最大方」，8月起單趟次無上限，吸引長輩跨縣市出遊，往來更省錢。

台鐵票價今年6月調漲26.8%，多個縣市近月紛紛調高敬老愛心卡搭乘台鐵補貼幅度，由於桃園市維持單趟次補助30元，屢屢引起民代關切。張善政昨趁重陽節公布敬老愛心卡明年2項放寬，將搭台鐵單趟次補助30點增至70點、租借電輔車前2小時每30分鐘扣20點，之後每30分鐘扣40點。

張善政提及，市府分析桃園長輩使用敬老愛心卡，高達9成為桃園往返台北與新竹，使用上必須補差價，因此決定將補助上限拉高，讓長輩無論出遊、就醫，都更符合實際需求。

國民黨市議員黃婉如、陳韋曄等人都肯定，市府體恤長者提高補助，不讓萬物齊漲限制了長者們能出遊的距離，陳韋曄也建議市府滾動檢討，如放寬扣點使用醫療場所掛號費、健康飲食餐飲等。

民進黨市議員王珮毓也說，市府調高至70點雖有進步，但顯示桃園在長者公共運輸福利上仍有努力空間，期盼市府在推動長者福利政策，要超前部署、積極領先。

中部縣市補助敬老愛心卡搭台鐵 製表／中部記者
中部縣市補助敬老愛心卡搭台鐵 製表／中部記者

不只桃園市將擴大敬老愛心卡補助搭乘台鐵，彰化縣現行單趟次補助30點，也將在11月增至45點。苗栗縣則從9月起就將單趟次補助從50點翻倍增至100點，苗縣府社會處指出，長輩若持卡從苗栗站搭乘區間車，北至新北市南樹林站，或往南到彰化田中站，都不必自付車資。

中部各縣市以新竹市補助額度最大，今年8月起敬老卡搭台鐵單趟點數無上限（每月總點數600點），市府社會處統計，單月服務3萬550人次，執行金額較前7個月平均提升48%。雖服務人次未大幅成長，但長者回饋可搭至較遠城市找親友很開心，如基隆、彰化等，活動範圍更大、更便利。

（張裕珍、陳俊智、王駿杰、范榮達、郭政芬、余采瀅、江良誠）

延伸閱讀

桃市圖青埔智慧科技分館啟用 6大設施首創機器人取書

樂天桃猿奪冠 桃市辦封王遊行、運動中心入場優惠

張善政宣布桃園敬老愛心卡2大新制 台鐵單趟補助大增至70點

桃園逾百攤豬肉攤商供貨中斷 張善政：免收市場使用費

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

昨天是九九重陽節，衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，...

醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得...

健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。