假日急症中心11月2日試辦 收治5類症狀患者

為解決醫學中心急診壅塞，衛福部規畫「假日急症中心（ＵＣＣ）」，於六都選定十三處地點，十一月二日試辦上路。健保署昨天公布就醫指引，民眾符合發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適五大症狀，可到ＵＣＣ看診，部分負擔比照基層診所、地區醫院，收取一五○元，掛號費依各縣市規定。

ＵＣＣ逢周日或國定假日運作，衛福部長石崇良表示，一天開設二診，每診有內科、兒科和骨外科，從早上八時到夜間十二時，設有Ｘ光、超音波等設備，提供民眾一站式輕症、急症處理，部分負擔收取一五○元；掛號費以北市來說，比照北市聯醫急診掛號費八十元，無健保外籍人士為整體醫療費用乘上一點三倍。

健保署昨天公布委託醫師公會全聯會與基層診所製作的圖文就醫指引，並表示假日急症中心的服務，以急診檢傷分類第三、四、五級病人為主；若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級和第二級者，由綠色通道後送醫院，轉診後送。

社區醫院協會理事長朱益宏說，急診醫學會統計，假日晚間急診病人最多，藉由ＵＣＣ開設，期待分流輕症患者，但政策能否成功，需提高民眾對疾病的識能，辨別哪些疾病可至ＵＣＣ就醫，衛福部應加強宣導，並給予半年觀察期，再評估改進。若民眾至ＵＣＣ就醫需轉診至後援醫院時，也應比照給予部分負擔減免，增加誘因。

假日急症中心試辦計畫自今年十一月二日至明年十二月卅一日。全國共設十三處，台北市為北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市怡和醫院、恩樺醫院；桃園市的龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市的台安雙十分院、家健聯合診所；台南市永川醫院；高雄市文雄醫院。