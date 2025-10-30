聽新聞
0:00 / 0:00

假日急症中心11月2日試辦 收治5類症狀患者

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為解決醫學中心急診壅塞，衛福部規畫「假日急症中心（ＵＣＣ）」，於六都選定十三處地點，十一月二日試辦上路。健保署昨天公布就醫指引，民眾符合發燒呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適五大症狀，可到ＵＣＣ看診，部分負擔比照基層診所地區醫院，收取一五○元，掛號費依各縣市規定。

ＵＣＣ逢周日或國定假日運作，衛福部長石崇良表示，一天開設二診，每診有內科、兒科和骨外科，從早上八時到夜間十二時，設有Ｘ光、超音波等設備，提供民眾一站式輕症、急症處理，部分負擔收取一五○元；掛號費以北市來說，比照北市聯醫急診掛號費八十元，無健保外籍人士為整體醫療費用乘上一點三倍。

健保署昨天公布委託醫師公會全聯會與基層診所製作的圖文就醫指引，並表示假日急症中心的服務，以急診檢傷分類第三、四、五級病人為主；若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級和第二級者，由綠色通道後送醫院，轉診後送。

社區醫院協會理事長朱益宏說，急診醫學會統計，假日晚間急診病人最多，藉由ＵＣＣ開設，期待分流輕症患者，但政策能否成功，需提高民眾對疾病的識能，辨別哪些疾病可至ＵＣＣ就醫，衛福部應加強宣導，並給予半年觀察期，再評估改進。若民眾至ＵＣＣ就醫需轉診至後援醫院時，也應比照給予部分負擔減免，增加誘因。

假日急症中心試辦計畫自今年十一月二日至明年十二月卅一日。全國共設十三處，台北市為北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市怡和醫院、恩樺醫院；桃園市的龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市的台安雙十分院、家健聯合診所；台南市永川醫院；高雄市文雄醫院。

醫學中心 健保署 石崇良 衛福部 發燒 呼吸道 腸胃道 診所 地區醫院 部分負擔

延伸閱讀

未轉診至醫學中心加收五成部分負擔 醫界籲配套家醫制度培養分級觀念

11月2日假日急症中心上路！輕症不用跑大醫院 就醫、收費資訊5大QA一次看

11月2日六都13處假日急症中心上路 石崇良：比照基層診所 部分負擔150元

搶救人力荒 醫院出招找退役急診醫兼職！衛福部祭UCC計畫能解決急診壅塞？

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

昨天是九九重陽節，衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，...

醫奉獎團體獎／羅東聖母醫院社區醫學部 把醫療帶進需要的山地人家

1952年，從大陸雲南輾轉來台的天主教靈醫會會士創立羅東聖母醫院，兩年後即組織醫療隊，至偏遠山區救治因為離醫療院所太遠而...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身

手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得...

健康你我他／選擇吃當地吃當季 原型食物有助健康

不知不覺我已步入古稀之年，正走在奔八的路上。隨年歲增長，我愈發重視自身的健康，也更關心地球的永續。面對全球暖化與氣候變遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。