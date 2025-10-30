全台5749位人瑞創新高 送重陽金鎖片花逾7699萬元

聽新聞
聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導
今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人。歷年均發給剛滿百歲以上人瑞金鎖片二錢，今年金價上漲，人瑞人數增加，金鎖片費用高達七六九九萬餘元。
今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人。歷年均發給剛滿百歲以上人瑞金鎖片二錢，今年金價上漲，人瑞人數增加，金鎖片費用高達七六九九萬餘元。圖為台中市長盧秀燕（中）於十月十四日探望百歲人瑞陳活森。記者余采瀅／攝影

昨天是九九重陽節衛福部社家署表示，今年全國人瑞人數再創新高，至八月廿九日共五七四九人，最高壽者為一位一百廿二歲的女性，也是歷年最高。歷年均按傳統，發給剛滿百歲以上人瑞金鎖片二錢，今年全球金價上漲，人瑞人數又增加，社家署用於購買金鎖片費用，高達七六九九萬餘元。

賴清德總統日前赴台中市探視人瑞夫妻，並發給象徵長壽與福氣的金鎖片，昨天出席慈月與神腦基金會「百大醫言堂」節目上線儀式指出，全台六十五歲以上約四六○多萬人，占比即將超過二成，符合超高齡社會標準，但全民平均餘命約八十歲，不健康年數大概近八年，「健康台灣」希望減少民眾臥床或需照顧的時間。

衛福部統計，國內人瑞人數攀升，近五年成長率高達百分之四十二，僅一一二年因新冠疫情微幅下降。一一○年人瑞有四七二一人、一一一年首度超過五千人，達五○七六人、一一二年為五○一一人、去年則為五五四二人，今年統計至八月底，已超過五千七百人，較一一二年新增七三八人，增加了百分之十五。

統計顯示，歷年人瑞男女比率，均「女多男少」。今年最高齡人瑞為一百廿二歲女性，男性最高齡則為一一五歲。去年最高齡女性為一一九歲，社家署代理署長周道君表示，經詢問地方政府，這位一百廿二歲住台北市的人瑞，並非「一年長了三歲」，而是疫情前出國至夏威夷，因無法歸國而被除籍，今年回國且恢復國籍，成為最高齡人瑞。

衛福部長石崇良表示，男性壽命少於女性，多因吸菸率、飲酒率較高，必須改變生活習慣，才能活得健康。為促進民眾健康，衛福部規畫推出「健康幣」，將於明年第一季上路，第一階段參與各項預防保健措施可累積點數，如打疫苗，癌症篩檢等；第二階段已有自行車品牌老闆和醫院願意參與，提供健康幣點數換自行車或抵健檢費用。

周道君表示，對於失能者，政府提供長照資源，獨居長者則有獨老關懷協助；此外，也有百歲長輩仍在社區照顧關懷據點活動，歡迎長輩盡早到社區中多參與各樣活動，在人生後段也盡量與社會保持聯繫，再參考國健署營養建議，適度運動，讓「百歲不是夢」。

