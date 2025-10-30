跨國勞動力精進方案 勞團質疑加劇本外勞同工不同酬

政府端出跨國勞動力精進方案，民進黨立院黨團表示樂觀其成；在野黨立委批評，這是病急亂投醫。勞團則質疑，政府從未確實做到產業人力盤點及評估，究竟是一般性缺工，還是缺低薪勞工？即便開放中階僑外生也乏人問津的旅宿業，若不徹底改善勞動條件，問題還是存在。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，跟去年相比，今年移工成長幅度驚人，可以看出政府不斷回應產業界缺工需求，但對於監察院提出的糾正，至少未正式回應，也沒有進行產業人力盤點，移工警戒值機制更形同虛設。

他也批評，新增一項幫本勞加薪，就可以取得移工配額的管道，看似好像讓本勞受惠，但同時也加深本外勞的同工不同酬，別忘了前陣子才在國際上鬧出強迫勞動的「巨大案」，就是因為剝削移工，台灣的移工勞動條件若不提升，恐面臨更大挑戰。

台灣國際勞工協會（ＴＩＷＡ）成員吳靜如也說，把移工增額多繳的就安費，轉移到替本勞加薪，看似立意良善，其實是把資方跟政府的矛盾，轉為勞工跟勞工間的矛盾。先前旅宿業缺工，勞動部已開放僑外生擔任中階房務員，但申請人數慘不忍睹，試問年輕力壯的僑外生不肯進入這行，問題出在哪？樂見海外延攬中心成立，採國對國直聘方式引進移工，但希望政府能把政策講清楚。

立委林國成表示，民進黨政府病急亂投醫，跨國勞動力精進方案是為明年地方選舉在政策買票。立委蔡易餘表示，基層勞力缺口由移工補足，才能讓整體產業活絡起來。