開放旅宿移工！商總：先求有再求好 工總：盼加薪自主權

「等開放等很久了！」商總理事長許舒博表示，對於政府終於點頭開放旅宿業移工，先求有再求好，也同意為本國底層勞工加薪。工總則說，開放移工與本勞加薪是兩項不同的產業思維，建議應給予企業更具彈性的規範，否則對中小企業幫助不大。

工總表示，按政府最新規畫，企業若替本勞加薪兩千元，才能增聘一名製造業移工，不如允許中小企業在加薪幅度有較大的自主權。此外，政府新增的加薪方案，是否僅限於製造業移工，營造業及農業是否能比照新的方案，期待政府能一體適用。

工總也說，「三Ｋ五級制與Extra制」的員工，企業若採加薪方案，移工聘僱上限將從百分之四十提高至四十五，呼籲政府應放寬上限至少達百分之五十。

許舒博指出，勞動部長洪申翰有先與他溝通，說明方案內容，並強調附加幫一個本勞加薪，才能引進一名移工，政府也擔心開放幅度太大，引發本勞反彈，只能循序漸進，並希望能同時達到為本勞加薪效果，他認同先求有再求好，畢竟目前缺工嚴重，另外幫本國底層勞工薪資往上拉，也是好事。至於中階技術移工引進之後能幫助業者多少，就要回歸市場法則。

晶華集團行銷公關部副總經理張筠表示，目前尚未看到詳細方案，很難評斷政策，過去旅宿業主要訴求是缺乏基層人力，如果引進移工，本國籍勞工就可更上一層樓從事管理工作。目前還在了解中階技術移工定義，以及政府的法規細節及配套方案。

張筠說，如果中階技術移工是指在台工作六年以上、薪資較高移工，目前飯店因應基層人力不足，大都以實習生及東南亞外籍生補充，薪資在三萬元以上，整體而言，只要開放移工，至少是把餅做大，可提供多些勞動力來源，就看這些人願不願意到旅宿業。