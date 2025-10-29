提供高齡障礙者照護 瑪利亞基金會全力籌建「安老家園」

解決高齡障礙者照護問題，瑪利亞基金會全力推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。瑪利亞基金會創辦人莊宏達表示，未來「安老家園」不只是安置機構，更是一個「社區型家園」，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在有尊嚴與陪伴中度過晚年。

瑪利亞基金會表示，瑪利亞心智障礙者安老家園基地位於北屯區經貿東路365號旁，基地面積1,303坪，規劃地下2層，地上5層，預計興建費用3.62億元，呼籲企業及社會各界一起支持安老家園的籌建。

北榮日前傳出四位小兒科總醫師全數出走，少子化加上重症的影響，讓這些教學醫院的醫師備感壓力，選擇不續留白色巨塔裡。

然而近50年前，瑪利亞基金會創辦人莊宏達醫師默默接下重症兒童的守護工作，因為小兒科醫生加上受過復健科訓練背景，當莊宏達第一次為障礙兒童復健時，看見的不只是疾病，而是努力活著的小生命。

民國75年，莊宏達在台中開設「莊小兒科」，眼看心智障礙兒父母求助無門，他敞開自家診所大門，設置復健場域，親自揹著障礙孩子上下樓，還自掏腰包負擔人事和復健費用，細心看診與呵護下，讓越來越多的心智障礙孩子前來求助。

隨著求助家庭越來越多，積蓄用盡之餘，在政府相關部門的建議下，靠著社會信任與善心支持，莊宏達於民國77年創立瑪利亞社會福利基金會，這些障礙兒也被稱為瑪利亞天使。37年來基金會已陪伴超過7萬7,884名身心障礙者，從早療、教育、職訓、就業到安置，一路守護他們的生命旅程。

如今，80歲的莊宏達仍依然親自為障礙人士看診，他最深的牽掛是：「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了，該怎麼辦？」像在瑪利亞基金會的教室裡，今年49歲的阿玲是遊戲課開心果，她和同學們都是極重度心智障礙者，除了復健，如今還多了延緩退化的學習課程。

根據衛福部統計，全台約39萬名心智障礙者，其中45歲以上就高達23萬人。這群智力與肢體都受限的「永遠長不大的孩子」，身體老化速度比一般人更快，45歲就已步入中老年。

莊宏達說：「障礙者比一般人提早20年老化，40幾歲的我們還是壯年，他們卻已呈現老年的樣子，因為身體功能很差。」

基金會執行長陳怡君指出：長照制度是為一般長者設計，並非針對智能障礙者。若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請到宅服務或日照中心，一旦家人老去，就容易落入無人照護的困境。

為了回應這群家庭的需要，瑪利亞基金會正推動安老家園籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。未來的安老家園不只是安置機構，而是一個社區型家園，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在有尊嚴與陪伴中度過晚年。

莊宏達從醫半世紀，他用醫者仁心守護弱病的天使們。當初埋在莊宏達心中的良善種子，如今早已成長為枝繁葉茂的大樹，庇蔭無數需要依靠的家庭。

莊醫師謙虛地說：「我只是開一些花、結一點果，真正的養分來自服務團隊與社會大眾的支持。」他感謝每一位陪伴與信任，也誠摯呼籲社會各界，一起支持安老家園的籌建，讓這份不曾畢業的愛，能在時光裡持續發芽、綻放。