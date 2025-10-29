提供高齡障礙者照護 瑪利亞基金會全力籌建「安老家園」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
瑪利亞基金會創辦人莊宏達醫師，目前仍親自為障礙人士看診。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞基金會創辦人莊宏達醫師，目前仍親自為障礙人士看診。圖／瑪利亞基金會提供

解決高齡障礙者照護問題，瑪利亞基金會全力推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。瑪利亞基金會創辦人莊宏達表示，未來「安老家園」不只是安置機構，更是一個「社區型家園」，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在有尊嚴與陪伴中度過晚年。

瑪利亞基金會表示，瑪利亞心智障礙者安老家園基地位於北屯區經貿東路365號旁，基地面積1,303坪，規劃地下2層，地上5層，預計興建費用3.62億元，呼籲企業及社會各界一起支持安老家園的籌建。

北榮日前傳出四位小兒科總醫師全數出走，少子化加上重症的影響，讓這些教學醫院的醫師備感壓力，選擇不續留白色巨塔裡。

然而近50年前，瑪利亞基金會創辦人莊宏達醫師默默接下重症兒童的守護工作，因為小兒科醫生加上受過復健科訓練背景，當莊宏達第一次為障礙兒童復健時，看見的不只是疾病，而是努力活著的小生命。

民國75年，莊宏達在台中開設「莊小兒科」，眼看心智障礙兒父母求助無門，他敞開自家診所大門，設置復健場域，親自揹著障礙孩子上下樓，還自掏腰包負擔人事和復健費用，細心看診與呵護下，讓越來越多的心智障礙孩子前來求助。

隨著求助家庭越來越多，積蓄用盡之餘，在政府相關部門的建議下，靠著社會信任與善心支持，莊宏達於民國77年創立瑪利亞社會福利基金會，這些障礙兒也被稱為瑪利亞天使。37年來基金會已陪伴超過7萬7,884名身心障礙者，從早療、教育、職訓、就業到安置，一路守護他們的生命旅程。

如今，80歲的莊宏達仍依然親自為障礙人士看診，他最深的牽掛是：「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了，該怎麼辦？」像在瑪利亞基金會的教室裡，今年49歲的阿玲是遊戲課開心果，她和同學們都是極重度心智障礙者，除了復健，如今還多了延緩退化的學習課程。

根據衛福部統計，全台約39萬名心智障礙者，其中45歲以上就高達23萬人。這群智力與肢體都受限的「永遠長不大的孩子」，身體老化速度比一般人更快，45歲就已步入中老年。

莊宏達說：「障礙者比一般人提早20年老化，40幾歲的我們還是壯年，他們卻已呈現老年的樣子，因為身體功能很差。」

基金會執行長陳怡君指出：長照制度是為一般長者設計，並非針對智能障礙者。若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請到宅服務或日照中心，一旦家人老去，就容易落入無人照護的困境。

為了回應這群家庭的需要，瑪利亞基金會正推動安老家園籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。未來的安老家園不只是安置機構，而是一個社區型家園，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在有尊嚴與陪伴中度過晚年。

莊宏達從醫半世紀，他用醫者仁心守護弱病的天使們。當初埋在莊宏達心中的良善種子，如今早已成長為枝繁葉茂的大樹，庇蔭無數需要依靠的家庭。

莊醫師謙虛地說：「我只是開一些花、結一點果，真正的養分來自服務團隊與社會大眾的支持。」他感謝每一位陪伴與信任，也誠摯呼籲社會各界，一起支持安老家園的籌建，讓這份不曾畢業的愛，能在時光裡持續發芽、綻放。

復健 醫師

延伸閱讀

瑪利亞基金會推安老家園 助高齡心智障礙者安度晚年

民間力量投入偏鄉陪伴 嘉縣大埔和平社區打造孩子夢想基地

賴總統為「百大醫言堂」上線啟動 盼減少全民不健康餘命

今年起免費成人健檢年齡下修至卅歲 賴總統：已有逾21萬國人受惠

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎

根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

一堆人不知道！「1飲品」是粒線體殺手 醫警告：喝多腎臟受害

腎臟是人體的重要過濾器，負責清除體內多餘水分與雜質，並協助紅血球生成及血壓調節。腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像...

年輕女性小心！坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 醫指出現「這些症狀」要警覺

歌手坣娜驚傳疑似紅斑性狼瘡舊疾復發，10月16日病逝，享年59歲。醫師表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。