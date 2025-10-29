採實名制規畫！衛福部健康幣明年將上路 石崇良：可換「這些東西」
國內65歲以上長輩約460多萬人，即將達總人口20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，雖然民眾平均餘命約80歲左右，但不健康年數大概也有8年。衛福部長石崇良表說，面臨超高齡社會，疾病負荷一定增加，衛福部著手規畫推出「健康幣」，目前設計原則已準備完成，預計明年第一季推出。
慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」節目今正式上線啟動。參與啟動儀式的總統賴清德表示，今天是九九重陽節，政府為「全民打拼，健康久久」，「百大醫言堂」節目是65歲以上民眾重陽節的好禮物，幫助全民更加健康。
石崇良表示，面臨超高齡化社會，疾病負荷一定會增加，降低癌症、慢性病等疾病負荷是首要職務，但臨床上「沒有病識感」的病人最難治癒，現在必須增加民眾認知，重視健康。
為促進民眾健康，衛福部著手規畫明年推出「健康幣」。石崇良指出，只要進行健康促進、預防保健，如打了預防針、疫苗，就可以得到100點，如做了大腸鏡可以得到200點，或是天天量血壓且上傳，就能獲得點數。他指出，已有自行車品牌老闆願意提供腳踏車讓民眾以點數兌換，讓運動成為良善循環；也有醫院指出，研擬提供健康幣點數折抵自費體檢費用一千元。
石崇良說，「健康幣」設計原則，將採實名制，沒有轉讓機制，以健康存摺做為平台，以鎖定個人身份，第一階段以政府推動的各項預防保健措施累積點數，如施打疫苗、癌症篩檢、成人健檢等，第二階段才開始擴大連結其他活動，如自費健檢，或上傳穿戴式裝置內運動資料，如Apple Watch等，可以進行合作。
至於，健康幣可以兌換哪些項目、如何兌換？石崇良說，衛福部已開始接洽，未來可能會設置網站，希望民間企業一起合作，擴大兌換地點與項頁，未來只要對民眾有益的健康活動都歡迎 ，未來也將與運動部、文化部、觀光署等跨部會合作，納入參觀博物館等社會參與的健康元素。
