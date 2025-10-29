文藝雅集連續舉辦37年 逾300作家齊聚同歡

連續舉辦37年的「九九重陽．文藝雅集」活動，今天在台大醫院國際會議中心舉行，近360位作家與文友齊聚一堂，氣氛熱絡場面溫馨感人。

根據主辦單位文訊雜誌發布新聞稿，這項由文訊雜誌社主辦的活動，每年選在重陽節或其前夕舉行，已成為文壇年度盛事。今年包括文化部政務次長李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜、台北市副市長林奕華及文化局主任秘書李秉真等人到場，向資深藝文前輩致意。

李靜慧致詞時表示，部長李遠因公務無法出席，仍心繫每位作家。李靜慧說，這是她個人第4度參與文藝雅集，每年看到前輩們開心的神情都深受感動。她感謝藝文界前輩長年以筆與畫記錄台灣的美好與痛楚，並強調文化部將持續陪伴藝文界，讓文化深耕茁壯。

林奕華也說，文化工作需長期累積，深化城市的文化厚度極為不易，尤其在國際競爭的時代，文化實力更顯重要。她感謝眾多藝文朋友持續創作，為台北注入豐厚的文化能量。

林奕華也向與會者宣布，「台北文學館」將落腳於公館自來水園區，周邊匯聚多所大學與藝文場館，為文學館提供極佳的人文環境，未來將成為文學前輩與創作者的共同之家。

台灣文學發展基金會董事長封德屏致詞時表示，自己自30多歲接任以來，與作家們一同成長、相伴多年，每年相見都倍感欣喜。她幽默地說，希望未來文藝雅集能越辦越盛大，甚至有朝一日能進軍小巨蛋或大巨蛋，讓全場報以熱烈掌聲。