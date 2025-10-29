文藝雅集連續舉辦37年 逾300作家齊聚同歡

中央社／ 台北29日電

連續舉辦37年的「九九重陽．文藝雅集」活動，今天在台大醫院國際會議中心舉行，近360位作家與文友齊聚一堂，氣氛熱絡場面溫馨感人。

根據主辦單位文訊雜誌發布新聞稿，這項由文訊雜誌社主辦的活動，每年選在重陽節或其前夕舉行，已成為文壇年度盛事。今年包括文化部政務次長李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜、台北市副市長林奕華文化局主任秘書李秉真等人到場，向資深藝文前輩致意。

李靜慧致詞時表示，部長李遠因公務無法出席，仍心繫每位作家。李靜慧說，這是她個人第4度參與文藝雅集，每年看到前輩們開心的神情都深受感動。她感謝藝文界前輩長年以筆與畫記錄台灣的美好與痛楚，並強調文化部將持續陪伴藝文界，讓文化深耕茁壯。

林奕華也說，文化工作需長期累積，深化城市的文化厚度極為不易，尤其在國際競爭的時代，文化實力更顯重要。她感謝眾多藝文朋友持續創作，為台北注入豐厚的文化能量。

林奕華也向與會者宣布，「台北文學館」將落腳於公館自來水園區，周邊匯聚多所大學與藝文場館，為文學館提供極佳的人文環境，未來將成為文學前輩與創作者的共同之家。

台灣文學發展基金會董事長封德屏致詞時表示，自己自30多歲接任以來，與作家們一同成長、相伴多年，每年相見都倍感欣喜。她幽默地說，希望未來文藝雅集能越辦越盛大，甚至有朝一日能進軍小巨蛋或大巨蛋，讓全場報以熱烈掌聲。

台灣文學 林奕華 李遠 文化局 重陽節

延伸閱讀

丹娜絲颱風重創台南古蹟 文化部長李遠現勘：全額補助無需地方自籌

勘查台南文資災損 李遠：各案核定不需自籌配合款

雙城論壇舉辦時間 林奕華：持續跟上海協調

【重磅快評】藝人閃兵李遠扯藝人資格 台版劣跡藝人名單來了？

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎

根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

一堆人不知道！「1飲品」是粒線體殺手 醫警告：喝多腎臟受害

腎臟是人體的重要過濾器，負責清除體內多餘水分與雜質，並協助紅血球生成及血壓調節。腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像...

年輕女性小心！坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 醫指出現「這些症狀」要警覺

歌手坣娜驚傳疑似紅斑性狼瘡舊疾復發，10月16日病逝，享年59歲。醫師表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。