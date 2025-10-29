明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，屆時北部、宜花降雨有零星降雨，北台灣低溫降至20度。感受濕涼。聯合報系資料照
明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，屆時北部、宜花降雨有零星降雨，北台灣低溫降至20度，感受濕涼；另周末仍可能有熱帶系統發展，但強度及路徑仍需觀察。

曾昭誠說，周末菲律賓海面至南海一帶可能有熱帶系統發展，但其強度及路徑仍需持續觀察。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明（30日）東北季風減弱，各地降雨趨緩，但基隆北海岸、大台北山區、宜花仍有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後高屏、各山區有零星降雨。晚間另一波更強東北季風南下，並持續影響到下周一（11月3日）。

明晚至周五（30、31日）北部、宜蘭有局部短暫降雨，宜花、恆春半島降雨也有增加；周六至下周一（11月1日至3日）持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北、宜花仍有降雨，竹苗山區、東南部、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、中部山區有短暫降雨。

下周二（11月4日）東北季風減弱，但基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有零星短暫降雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星陣雨；下周三（11月5日）又有東北季風增強，北部、宜花有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲的天氣。

溫度部分，曾昭誠表示，由於明天東北季風減弱，溫度會短暫回溫，北部、宜蘭高溫約28至30度，但明晚起至下周一受到東北季風影響，北部、宜蘭降溫至20至25度，中南部、花東夜晚清晨約22至25度，高溫部分則仍有28至31度。

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，屆時北部、宜花降雨有零星降雨，北台灣低溫降至20度。感受濕涼。圖／中央氣象署提供
東北季風 氣溫

