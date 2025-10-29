年輕女性小心！坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 醫指出現「這些症狀」要警覺

歌手坣娜驚傳疑似紅斑性狼瘡舊疾復發，10月16日病逝，享年59歲。醫師表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊，表現症狀依照侵犯器官有所不同，一旦出現大量掉髮、臉部皮膚紅疹等，提醒20至40歲的年輕女性應提高警覺。

全身性紅斑性狼瘡（SLE）病因是B細胞過度活化產生自體抗體攻擊器官，長期慢性發炎，導致多重器官系統的破壞。高雄榮總免疫風濕科主治醫師、風濕病醫學會秘書長盧俊吉說，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，將會引起全身發炎，如大量掉髮、臉部皮膚紅疹，該紅疹類似蝴蝶，又稱蝴蝶斑，另有晨間關節僵硬、小關節疼痛等症狀，好發族群為20至40多歲的孕齡女性。

盧俊吉說，全國領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡患者約5萬人，主要跟基因有關，高風險族群包括亞洲裔漢民族、二等親有狼瘡家族病史，或其他自體免疫疾病者風險高5倍、三等親者則高2倍。

在生物製劑的特效藥沒有問世時，紅斑性狼瘡患者平均壽命會比一般人少於10至20年，盧俊吉指出，若是50多歲女性因紅斑性狼瘡病逝者，「臨床上還滿常遇到的」，約3年前開始，健保給付紅斑性狼瘡生物製劑治療藥物，確實可以控制病人病情，減少併發症及死亡機會。

盧俊吉說，紅斑性狼瘡患者常引起腎臟發炎、蛋白尿、慢性腎衰竭、洗腎等，甚至是白血球過低、容易引發感染，或是血小板過低，容易引起出血，或攻擊肺部引發肺炎、肺出血，中風、心腦及肢體血管阻塞等，而造成血栓症候群等，因此，全身器官都會被攻擊。

紅斑性狼瘡發病時，往往來勢洶洶。盧俊吉表示，如白血球過低引發感染，導致敗血症，而血栓會造成中風、心肌梗塞等，若是膿瘡腎炎、慢性腎衰竭，將導致洗腎等，呼籲20至40歲的年輕孕齡女性應提高警覺。