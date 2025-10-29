住2晚要價14萬炒春節房價？高雄業者稱非實際售價…觀光局出手稽查

高雄近期是國內熱門觀光城市，有網友查詢農曆春節住宿發現位於駁二藝術特區「帕鉑候工所」涉哄抬房價，住兩晚竟要價14萬元；高市觀光局接獲檢舉派員稽查，業者確認標價為系統暫定預設價，非實際銷售價格，已要求業者限期書面說明並改善。

該名網友在訂房平台搜尋明年2月17日至19日春節假期住宿，發現帕鉑候工所高雄駁二館兩晚房價高達14萬元，另一家位於高雄中央公園英迪格酒店兩晚也要11萬元，質疑炒作春節住宿房價。

前身是港務局員工宿舍的帕鉑候工所，去年經過整修改造後，成了高雄駁二特區的新指標。對於遭質疑哄抬，業者回應，目前尚未公布春節實際房價，系統自動帶出「暫定預設價格」才出現14萬元誤差金額，強調並非真實售價，後續將更新資訊並通知旅客。

英迪格酒店則解釋，過年期間訂房已快客滿，只剩最大套房，因網友查詢條件是兩大兩小，系統自動判定需訂兩間房。觀光局稽查後，系統顯示2間房、各住兩晚，因此總價翻倍，實際並無違規，未開罰。

觀光局強調，高雄旅宿市場因春節熱潮提前升溫，針對業者標價不實已要求限期提出書面說明，若查有哄抬或誤導將依發展觀光條例開罰。

觀光局指出，今年完成476次旅宿稽查，其中320家次與房價有關，查獲5家違規業者並裁罰，非法旅宿1家遭強制斷水斷電。觀光局提醒，消費者訂房時應確認實際價格與取消政策，避免受虛高價格誤導，呼籲業者誠實標價，勿損及高雄觀光形象。