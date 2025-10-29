快訊

坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，紅斑性狼瘡為全身慢性發炎，主要跟基因還有賀爾蒙變化有關。報系資料照
根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，紅斑性狼瘡為全身慢性發炎，主要跟基因還有賀爾蒙變化有關。報系資料照

根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，女性跟男性得病比例約9比1，在過去沒有生物製劑等藥物，患者平均壽命受到很大影響，健保已開始給付生物製劑，有助患者疾病控制。

紅斑性狼瘡的英文名稱是「Systemic Lupus Erythematosus」，簡稱SLE，是一種慢性發炎性疾病，因身體免疫系統失調，自體抗體攻擊全身的器官和組織，導致身體功能損害及產生病變。不同病患在不同時期，受到侵襲器官也不盡相同，紅斑性狼瘡症狀非常多樣化，輕重程度不一，也有人稱紅斑性狼瘡是千面女郎。也因為患者面部皮膚經常發生病變，產生類似蝴蝶形狀 、橫過面部鼻翼兩側的紅斑，像被狼所咬傷，故稱為紅斑性狼瘡。

張棋楨說，該疾病主要跟基因有關，而荷爾蒙變化也可能影響發病，常見於女性，女男比約9比1，好發18至40歲，若壓力大、睡不好、感冒或是感染刺激及情緒變化等，都有可能引發或使症狀惡化 。

張棋楨表示，初步發病除了會臉上長蝴蝶形狀的斑，還會掉髮、嘴巴也會破洞、關節也會發炎，若免疫細胞攻擊到內臟像是腎、心、肺、腦等，就有可能致命。此疾病不可逆，一般藥物控制醫師會先給予低劑量類固醇，加上奎寧等，視嚴重情況給予藥物，目前也有生物製劑，讓患者與疾病和平共處，發病後10年存活率超過8成。

