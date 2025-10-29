「古典魔力客」鄭巧琪用影像轉譯古典樂 盼初學者進入音樂小宇宙

從維也納習樂歸國，音樂人鄭巧琪選擇古典音樂產業做行銷，現在她為小公視節目「古典魔力客」擔任節目企劃，希望用有趣的劇情跟影像「轉譯」古典樂，喚醒孩子的感動。

鄭巧琪接受中央社記者專訪時表示，「古典魔力客」第1季播映完畢、深獲好評，現在正進入第2季拍攝，「我第一次聽到這個案子，又興奮又害怕，因為它是一個兒童古典音樂節目，這在台灣非常罕見。」她並透露，同時要兼顧音樂專業、教育意義與戲劇性，是很大的挑戰。

鄭巧琪分享，製作上最大的難題是電視人、劇組與音樂家3個世界的碰撞，「如何讓3個領域的人都在同一個頻道上，講同一種語言，電視台有自己習慣的系統，拍攝團隊有自己的節奏跟畫面感，音樂人強調的是音樂演出品質跟邏輯性，剛開始大家真的有點雞同鴨講。」

拍攝電視節目是大工程，鄭巧琪說，影像團隊與編劇都不是古典音樂咖，「但古典音樂的錄音非常講究，連攝影機移動都可能影響收音。我們常常要先錄音、再拍影像，同一段音樂可能要拍5次、10次，音樂家也要重複演奏，真的很辛苦。」

鄭巧琪特別感謝所有來上節目的音樂家，「大家聽見是要錄古典音樂電視節目，沒有問酬勞就來了。」鄭巧琪說，20年前由黃韻玲主持的「古典魔力客」到現在都還是很多國小的音樂課教材，「這次新錄的都可能再播放個20年，所以我們很嚴謹，希望小朋友聽到的每一個音都是真實演奏，充滿生命力的聲音。」

鄭巧琪說，「古典魔力客」節目初衷不是希望孩子都去學鋼琴、拉小提琴，「而是希望他們學會欣賞。我們不是要教知識，而是要喚醒感動，希望做到因為古典音樂，讓孩子更有靈魂。」

曾經在NSO國家交響樂團、台中國家歌劇院工作過多年，現在鄭巧琪嫁到台東池上，平常做音樂企劃、寫文章、當小編，有空就跟著夫家下田耕種，有會議就上台北，坐火車就像在坐高鐵。鄭巧琪感謝公公婆婆跟先生讓她「做自己」，可以讓她繼續從事她喜歡的古典音樂工作。

鄭巧琪說，要從事藝文工作必須要有覺悟，「藝文產業作息很不穩定，藝文的行銷工作又非常瑣碎，如果真要建議，我會說要認真聽前輩的話，現在的年輕世代可能念的是藝術行政相關科系，但每一場音樂會的產出都不會如課堂中教的那樣發展，如果多體會前輩的建議，可以少走很多冤枉路。」