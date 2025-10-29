快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

「古典魔力客」鄭巧琪用影像轉譯古典樂 盼初學者進入音樂小宇宙

中央社／ 台北29日電

從維也納習樂歸國，音樂人鄭巧琪選擇古典音樂產業做行銷，現在她為小公視節目「古典魔力客」擔任節目企劃，希望用有趣的劇情跟影像「轉譯」古典樂，喚醒孩子的感動。

鄭巧琪接受中央社記者專訪時表示，「古典魔力客」第1季播映完畢、深獲好評，現在正進入第2季拍攝，「我第一次聽到這個案子，又興奮又害怕，因為它是一個兒童古典音樂節目，這在台灣非常罕見。」她並透露，同時要兼顧音樂專業、教育意義與戲劇性，是很大的挑戰。

鄭巧琪分享，製作上最大的難題是電視人、劇組與音樂家3個世界的碰撞，「如何讓3個領域的人都在同一個頻道上，講同一種語言，電視台有自己習慣的系統，拍攝團隊有自己的節奏跟畫面感，音樂人強調的是音樂演出品質跟邏輯性，剛開始大家真的有點雞同鴨講。」

拍攝電視節目是大工程，鄭巧琪說，影像團隊與編劇都不是古典音樂咖，「但古典音樂的錄音非常講究，連攝影機移動都可能影響收音。我們常常要先錄音、再拍影像，同一段音樂可能要拍5次、10次，音樂家也要重複演奏，真的很辛苦。」

鄭巧琪特別感謝所有來上節目的音樂家，「大家聽見是要錄古典音樂電視節目，沒有問酬勞就來了。」鄭巧琪說，20年前由黃韻玲主持的「古典魔力客」到現在都還是很多國小的音樂課教材，「這次新錄的都可能再播放個20年，所以我們很嚴謹，希望小朋友聽到的每一個音都是真實演奏，充滿生命力的聲音。」

鄭巧琪說，「古典魔力客」節目初衷不是希望孩子都去學鋼琴、拉小提琴，「而是希望他們學會欣賞。我們不是要教知識，而是要喚醒感動，希望做到因為古典音樂，讓孩子更有靈魂。」

曾經在NSO國家交響樂團、台中國家歌劇院工作過多年，現在鄭巧琪嫁到台東池上，平常做音樂企劃、寫文章、當小編，有空就跟著夫家下田耕種，有會議就上台北，坐火車就像在坐高鐵。鄭巧琪感謝公公婆婆跟先生讓她「做自己」，可以讓她繼續從事她喜歡的古典音樂工作。

鄭巧琪說，要從事藝文工作必須要有覺悟，「藝文產業作息很不穩定，藝文的行銷工作又非常瑣碎，如果真要建議，我會說要認真聽前輩的話，現在的年輕世代可能念的是藝術行政相關科系，但每一場音樂會的產出都不會如課堂中教的那樣發展，如果多體會前輩的建議，可以少走很多冤枉路。」

交響樂團 鋼琴 公視

延伸閱讀

國台交文物回娘家慶80歲 1962年盤帶現存最早錄音

2025臺南藝術節「藝文一條通」 體驗美食與不一樣的城市藝文風景

矯正藝文及技訓聯展今開幕 矯正署：廉潔與食安觀念深植人心

南投原住民4大盛會24日展開 串聯藝文音樂運動

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎

根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

一堆人不知道！「1飲品」是粒線體殺手 醫警告：喝多腎臟受害

腎臟是人體的重要過濾器，負責清除體內多餘水分與雜質，並協助紅血球生成及血壓調節。腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像...

年輕女性小心！坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 醫指出現「這些症狀」要警覺

歌手坣娜驚傳疑似紅斑性狼瘡舊疾復發，10月16日病逝，享年59歲。醫師表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。