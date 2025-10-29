快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

進口美牛再添新部位！「鼎鑽獎」揭曉 同步公開料理之秘

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
逾百位「鼎鑽美牛」團隊齊聚。記者林士傑/攝影
逾百位「鼎鑽美牛」團隊齊聚。記者林士傑/攝影

台灣人均牛肉消費量，20年來成長超過140%，達到歷史新高。美國牛肉穩居台灣市場第一，進口占比超過70%，冷藏牛肉市占率更是持續攀升。美國肉類出口協會駐華辦事處（U.S. Meat Export Federation Taiwan Office, USMEF）今（29）日於台北晶華酒店舉辦「2025 奔犇匯–鼎鑽合作夥伴頒獎午宴」，邀請超過100家餐飲品牌、通路及進口業者代表出席，共同見證美國牛肉在台推廣的重要里程碑。

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡表示，1980年代美牛進口約2.7億台幣，至今年可望突破200億台幣，連年成長，已是美國主要出口國之一，更名列亞太區每公斤產值最高。他認為，這不僅展現美國牛肉穩定品質與安全供應，也反映台灣消費者對高品質肉品的追求。

吳秋衡對於美牛的未來市場，充滿信心。他認為，還有許多新部位有待開發使用，例如透過加工，或是尚待開發的泰、越、中菜等市場。「目前餐飲業普遍面臨的人力短缺問題，我們也正在思考，如何做到粗加工，到了餐廳再做第二層的轉化。」

除了開闢市場、搶得先機，美國肉類出口協會明年度也將「深化高端餐飲合作」，吳秋衡指出，「高端」指的是服務、產品與環境氛圍達到一定水準，例如能多選用美牛的高級部位、做出有變化的創意料理，協會也將提供合作促銷、新品項的教育訓練等資源，「這些廚師都將是種子隊員」。

美國肉類出口協會近年力推的新部位料理，此次也以菲瑞和蘭德牛肉為創意示範，吳秋衡認為，新部位代表美牛創新與潛力，也顯示美牛在料理應用上的無限延伸，「這正是我們推廣的核心精神」。他也希望，「在未來餐廳的應用上，能有如孫悟空的72變」。台灣最初引進的美國牛肉部位為48項，經過過去數十年的努力，目前已增加至60項部位，相較往年多出了12項。

「2025 奔犇匯」頒獎午宴中，除了表彰全台超過100家「鼎鑽合作夥伴」，也請來晶華酒店中餐廳行政主廚蔡少華示範3道美牛新部位創意料理。其中的「蘆筍百合炒美國蘭德牛」，主廚先將牛肉切成約0.2~0.3公分的薄片，可吃出牛肉的甜味，加上蘆筍與百合拌炒，風味淡雅清甜；另一道鮮香麻辣的「麻婆美國蘭德牛豆腐香米飯」，則是將蘭德牛肉切細碎、作成丸子，蒸煮後更有咬勁，再煨煮以四川味的麻婆豆腐，是一道下飯料理。

以美國菲瑞牛肉料理的「紅酒蔬菜美國菲瑞牛肉捲」，主廚先取大薄片，並將牛肉外側的油脂捲入肉卷，再抹以多種特殊香料，經蒸烤箱20個小時，出餐前再煎上色、淋醬汁，層次風味富足，香氣誘人。

●鼎鑽獎 小檔案

「鼎鑽合作夥伴金鑽獎」是美國肉類出口協會為嘉許在推廣美國牛肉上做出傑出貢獻的合作夥伴而設立的殊榮。無論是進口商、零售通路，還是餐飲業者，獲邀參與此次盛會的每一位嘉賓都是業界翹楚，他們不僅推動了美牛在台的普及，更憑藉創新與專業，讓美國牛肉在台灣市場的影響力與日俱增。

頒獎典禮現場氣氛活潑，以合影開場。記者林士傑/攝影
頒獎典禮現場氣氛活潑，以合影開場。記者林士傑/攝影

美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖認為，「是吃」是直接面對消費者最好的溝通方式。記者林士傑/攝影
美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖認為，「是吃」是直接面對消費者最好的溝通方式。記者林士傑/攝影
美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡，對台灣市場充滿信心。記者林士傑/攝影
美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡，對台灣市場充滿信心。記者林士傑/攝影

「蘆筍百合炒美國蘭德牛」淡雅有味。記者林士傑/攝影
「蘆筍百合炒美國蘭德牛」淡雅有味。記者林士傑/攝影
「麻婆美國蘭德牛豆腐香米飯」噴香下飯。記者林士傑/攝影
「麻婆美國蘭德牛豆腐香米飯」噴香下飯。記者林士傑/攝影
「紅酒蔬菜美國菲瑞牛肉捲」層次風味富足。記者林士傑/攝影
「紅酒蔬菜美國菲瑞牛肉捲」層次風味富足。記者林士傑/攝影

美國 創意料理 美牛

延伸閱讀

羅馬尼亞證實：美國將自北約東翼撤離部分駐軍

掌握聯準會降息行情 富蘭克林投顧：非投資等級債前景佳

川普關稅戰攪亂全球貿易 川習會後可能會有3種情境

分析：陸因川普靈活手腕更願合作 但恐沒興趣達成雙贏協議

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎

根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

一堆人不知道！「1飲品」是粒線體殺手 醫警告：喝多腎臟受害

腎臟是人體的重要過濾器，負責清除體內多餘水分與雜質，並協助紅血球生成及血壓調節。腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像...

年輕女性小心！坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 醫指出現「這些症狀」要警覺

歌手坣娜驚傳疑似紅斑性狼瘡舊疾復發，10月16日病逝，享年59歲。醫師表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。