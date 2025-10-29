進口美牛再添新部位！「鼎鑽獎」揭曉 同步公開料理之秘

台灣人均牛肉消費量，20年來成長超過140%，達到歷史新高。美國牛肉穩居台灣市場第一，進口占比超過70%，冷藏牛肉市占率更是持續攀升。美國肉類出口協會駐華辦事處（U.S. Meat Export Federation Taiwan Office, USMEF）今（29）日於台北晶華酒店舉辦「2025 奔犇匯–鼎鑽合作夥伴頒獎午宴」，邀請超過100家餐飲品牌、通路及進口業者代表出席，共同見證美國牛肉在台推廣的重要里程碑。

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡表示，1980年代美牛進口約2.7億台幣，至今年可望突破200億台幣，連年成長，已是美國主要出口國之一，更名列亞太區每公斤產值最高。他認為，這不僅展現美國牛肉穩定品質與安全供應，也反映台灣消費者對高品質肉品的追求。

吳秋衡對於美牛的未來市場，充滿信心。他認為，還有許多新部位有待開發使用，例如透過加工，或是尚待開發的泰、越、中菜等市場。「目前餐飲業普遍面臨的人力短缺問題，我們也正在思考，如何做到粗加工，到了餐廳再做第二層的轉化。」

除了開闢市場、搶得先機，美國肉類出口協會明年度也將「深化高端餐飲合作」，吳秋衡指出，「高端」指的是服務、產品與環境氛圍達到一定水準，例如能多選用美牛的高級部位、做出有變化的創意料理，協會也將提供合作促銷、新品項的教育訓練等資源，「這些廚師都將是種子隊員」。

美國肉類出口協會近年力推的新部位料理，此次也以菲瑞和蘭德牛肉為創意示範，吳秋衡認為，新部位代表美牛創新與潛力，也顯示美牛在料理應用上的無限延伸，「這正是我們推廣的核心精神」。他也希望，「在未來餐廳的應用上，能有如孫悟空的72變」。台灣最初引進的美國牛肉部位為48項，經過過去數十年的努力，目前已增加至60項部位，相較往年多出了12項。

「2025 奔犇匯」頒獎午宴中，除了表彰全台超過100家「鼎鑽合作夥伴」，也請來晶華酒店中餐廳行政主廚蔡少華示範3道美牛新部位創意料理。其中的「蘆筍百合炒美國蘭德牛」，主廚先將牛肉切成約0.2~0.3公分的薄片，可吃出牛肉的甜味，加上蘆筍與百合拌炒，風味淡雅清甜；另一道鮮香麻辣的「麻婆美國蘭德牛豆腐香米飯」，則是將蘭德牛肉切細碎、作成丸子，蒸煮後更有咬勁，再煨煮以四川味的麻婆豆腐，是一道下飯料理。

以美國菲瑞牛肉料理的「紅酒蔬菜美國菲瑞牛肉捲」，主廚先取大薄片，並將牛肉外側的油脂捲入肉卷，再抹以多種特殊香料，經蒸烤箱20個小時，出餐前再煎上色、淋醬汁，層次風味富足，香氣誘人。

●鼎鑽獎 小檔案

「鼎鑽合作夥伴金鑽獎」是美國肉類出口協會為嘉許在推廣美國牛肉上做出傑出貢獻的合作夥伴而設立的殊榮。無論是進口商、零售通路，還是餐飲業者，獲邀參與此次盛會的每一位嘉賓都是業界翹楚，他們不僅推動了美牛在台的普及，更憑藉創新與專業，讓美國牛肉在台灣市場的影響力與日俱增。

頒獎典禮現場氣氛活潑，以合影開場。記者林士傑/攝影

美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖認為，「是吃」是直接面對消費者最好的溝通方式。記者林士傑/攝影 美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡，對台灣市場充滿信心。記者林士傑/攝影