快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

開放旅宿業聘中階技術人力 勞團籲先改善勞動條件

中央社／ 台北29日電
行政院會明天將拍板開放旅宿業、港口碼頭裝卸中階技術人力等跨國勞動力精進方案。圖為旅宿業示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
行政院會明天將拍板開放旅宿業、港口碼頭裝卸中階技術人力等跨國勞動力精進方案。圖為旅宿業示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

行政院會明天將拍板開放旅宿業、港口碼頭裝卸中階技術人力等跨國勞動力精進方案。移工團體今天說，不反對擴大引進，但應改善移工勞動條件，也應提具體數據證明「缺工」為真。

行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，3重點包含本勞加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心，強化政府效能，預計明年首季上路。

另外，也包含開放引進旅宿業與港口碼頭的中階技術人員，雇主必須替一名本勞加薪新台幣2000元，才能增聘一名外籍移工，其餘具體薪資門檻與技術條件尚未公布。

對於跨國勞動力精進方案將擴大引進移工，台灣國際勞工協會（TIWA）研究員陳秀蓮告訴中央社記者，勞團的立場並非完全反對擴大移工聘僱，但前提是移工勞動條件必須受到保障。

陳秀蓮說，現行制度下，移工轉換雇主受限、仲介費用高昂、家務看護缺乏保障等問題仍未解決，政府卻持續開放新行業，「這是在沒有檢討制度的前提下開小門」。

陳秀蓮表示，精進方案讓製造業替本勞加薪就可增額開放移工，但製造業現在景氣低迷，許多移工轉換雇主後找不到工作，「缺的可能不是工，而是廉價勞工」，行政院應提出具體數據證明「缺工」為真。

此外，陳秀蓮提到，旅宿業長期勞動條件差、薪資低，本勞不願從事，「政府若不改善條件，只靠引進更廉價的勞動力，恐讓惡性循環持續」。

現行在台移工工作6年，可以轉為中階技術人力，但核配比率上限為25%，未來將調整為100%。陳秀蓮指出，若未先釐清現有名額是否已用罄，開放措施可能「只是形式上的漂亮」。

至於海外人才據點的設立，她表示，若能協助曾在台工作的移工，透過直聘回台，「我們不反對」，但仍須觀察雇主是否願意使用。

全國產業總工會理事長戴國榮則表示，旅宿業缺工問題長期存在，尤其房務員「薪資低又耗體力」，年輕人、本國人多不願投入。

戴國榮說，行政院這次方案具配套措施，包含限定特定職務、要求技術與薪資門檻，以及必須替從事相同工作的本勞加薪等，「引進移工緩解缺工，同時也提升產業某些職務的整體薪資」，這是一個可接受的方式，能創造勞資雙贏。

移工 行政院 薪資 勞團

延伸閱讀

本勞加薪掛勾移工額度 李彥秀質疑如何落實：成效是一大問號

政院擬擴大開放移工 黃建賓籲配套要完整：須兼顧本國勞工權益

移工政策變革…企業替本勞加薪2千元能多聘一人 估4年內20萬人受惠

本勞有望加薪2000元！ 勞長洪申翰：引進外籍中階技術人員新制明揭曉

相關新聞

明天上午短暫回溫！北台灣「暖一下」晚間再變天 降至20度感受濕涼

明天東北季風減弱，降雨趨緩並短暫回溫，但中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起又有另波更強東北季風南下，並持續影響到下周一，...

中獎發票糊掉怎辦？國稅局教戰守則曝光 紙本、電子都能補救

有民眾日前分享，因天氣炎熱、工作流汗太多，口袋裡的中獎發票被汗水浸濕導致字跡模糊、QR Code也掃不出來，眼看中獎獎金...

坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎

根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師...

閃兵案掀熱議…二尖瓣膜脫垂能做假？心臟名醫：超音波一看就知道

閃兵案引發注意高度討論，閃兵理由中的高血壓和心律不整引發討論，還有二尖瓣脫垂。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，二尖瓣...

一堆人不知道！「1飲品」是粒線體殺手 醫警告：喝多腎臟受害

腎臟是人體的重要過濾器，負責清除體內多餘水分與雜質，並協助紅血球生成及血壓調節。腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟內的「粒線體」就像...

年輕女性小心！坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 醫指出現「這些症狀」要警覺

歌手坣娜驚傳疑似紅斑性狼瘡舊疾復發，10月16日病逝，享年59歲。醫師表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。