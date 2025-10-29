女子要求按摩師踩背引發血尿發燒 醫揭竟是「腎破裂」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子給按摩師踩背放鬆，造成「多囊腎」水泡破裂。示意圖／ingimage
不少上班族為了舒緩久坐造成的腰痠背痛，習慣定期按摩放鬆。不過腎臟醫師提醒，並非每個人都適合重手力按摩，若力道過大、位置不對，都有可能對身體造成威脅。

腎臟科醫師洪永祥在「醫師好辣」節目中分享，有一名35歲女性體型略為豐滿、腹部前凸，長期受到背部痠痛困擾。她固定找熟識的按摩師放鬆，還特別要求對方「用力一點、踩背通筋絡」，沒想到有一回按摩進行到一半，女子突然感覺腰部一陣劇痛，按摩師卻安撫她「只是氣血不通，忍一下就會好」。

回家後，她不僅腰痛更明顯，還出現血尿與發燒症狀，緊急前往急診檢查。超音波影像顯示，她的腎臟布滿水泡，體積比正常腎臟大出近一倍，醫師確診為「多囊腎」。

洪永祥說明，正常腎臟約10公分，但多囊腎患者腎臟可膨脹至18至20公分，水泡就像「一顆顆釋迦」，內部充滿液體。按摩師踩背時施力過重，壓破其中的水泡，導致血液滲入尿液形成血尿，也可能流入周邊組織，引發感染或敗血症。

醫師指出，臨床上每年都會遇到因按摩造成多囊腎破裂的案例。該病屬遺傳性疾病，多數患者在年輕時就開始出現腎臟腫大情形，若不自知而接受強力推拿，極易導致意外。

洪永祥提醒，不是力道越大就越有效，像是骨質疏鬆者可能因壓力骨折，靜脈栓塞患者若被強力推拿，恐造成血塊脫落引發肺栓，而有腎臟或內臟疾病者，更應避免用力踩壓背部。

他建議，按摩前應了解自身健康狀況，必要時可先諮詢醫師評估，「按摩是放鬆，不是拚命」，若出現疼痛、發燒或血尿等異常反應，應立即停止並就醫。

按摩 腎臟 骨折 醫師

