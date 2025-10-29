明天將回溫！北部、宜蘭上看30度 晚間起東北季風增強「影響至下周」

氣象署表示，明天白天北部、宜蘭稍回溫，高溫約攝氏28至30度，降雨也較今天緩和；明晚起至31日東北季風逐漸增強，持續影響至11月3日，迎風面易有短暫雨、局部地區低溫下探18、19度。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天白天東北季風減弱，轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區為零星降雨，午後高屏地區、各山區有零星短暫陣雨。

曾昭誠表示，明天北台灣氣溫回升，北部、宜蘭白天高溫約28至30度，較今天略升3度，平地低溫約22度；然而明晚開始降溫，北台灣持續偏涼至11月3日，整天約20至25度，沿海空曠地區或近山區平地局部低溫約18、19度；中南部、花東氣溫變化不大，低溫約22至25度，高溫28至32度。

曾昭誠指出，30日晚間起至31日東北季風增強，預估影響至11月3日，北部、宜蘭及花東地區、恆春半島易有短暫雨，中南部山區為零星短暫雨。11月4日東北季風減弱，降雨略減，但11月5日下一波東北季風再增強，迎風面雨勢再起。

曾昭誠提醒，今晚至明晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪；新北至彰化、屏東、台東及澎湖、馬祖等要注意8級強陣風。

曾昭誠說，資料顯示可能在11月初，於菲律賓東方海面的熱帶系統將逐漸醞釀發展，目前尚未成形，而各國預測有很大的分歧，需持續觀察；若有熱帶系統發展也不排除有成颱機會，後續需觀察是否會與東北季風產生共伴效應。